Waze přidává novu funkci hlášení události na cestě, kterou však nebudou reportovat řidiči

Navigační aplikace Waze je tu s námi již řadu let a za tu dobu prošla velikým vývojem. Jak mnozí z vás ví, v roce 2013 Waze koupil Google za více než 1 miliardu dolarů. Ačkoliv se Waze stal součástí Google Map, tyto dvě aplikace fungují vedle sebe odděleně. Nyní Waze zavádí novinku v hlášením událostí, která se poprvé nebude spoléhat na řidiče.

Waze nově upozorní na povodně na cestě

Pokud Waze bude navigovat po trase, na které vznikly, nebo hrozí záplavy, bude o tom včas řidiče informovat. Waze podle webu Autoevolution navázal partnerství s RISE Organization vlastněnou Googlem a společností FloodMapp. FllodMapp vyvíjí systém, který dokáže v reálném čase analyzovat data. díky kterým je tento systém schopen detekovat, kde může dojít k povodním. Těchto informací bude nově Waze využívat, aby mohl do své navigace zahrnout i upozornění na povodně.

Povodně samozřejmě může klasicky nahlásit i řidič, který takovou událost na své trase zpozoruje. Nový systém detekce povodní chce řidičům zajistit vyšší míru bezpečí, aby tak i první řidič, který by se mohl potenciálně do takové situace dostat, byl včas upozorněn. Tato novinka bude dostupná nejprve v Norfolku ve Virginii. Pokud bude vše fungovat tak, jak má, novinka se postupně rozšíří do dalších regionů. Podle posledních statistik Waze čítá zhruba 140 milionů aktivních uživatelů za měsíc, z toho 30 milionů jich je v USA.

V loni v říjnu generální ředitel Waze – Guy Berkowitz sdělil, že i aplikace Waze se během pandemie COVID potýkala a stále potýká s jistými problémy v algoritmu, který využívá data v reálném čase od řidičů. Problémy souvisí se stále větším počtem uživatelů, kteří plní aplikaci daty. Ta na tato data spoléhá a díky nim je svým způsobem jedinečná. Během pandemie ale výrazným způsobem ubylo řidičů na silnicích, a to se samozřejmě projevilo i na tom, jak se aplikace chovala.

Efekt to mělo takový, že do aplikace najednou reportovalo události mnohem míně řidičů. V Izraeli, kde Waze vznikla, měl tento efekt ještě výraznější dopad. Velká část řidičů na silnice nevyrazila. Jakmile se však podmínky zlepšily a řidiči se začali na silnice vracet, aplikace začala chybovat, protože došlo ke skokovému nárůstu dopravních hlášení, což v důsledku mělo vliv na chování algoritmu, který aplikace používá. Aplikace se prostě „zbláznila“. Stále více řidičů si začalo stěžovat na to, že aplikace naviguje špatně a nedalo se na ni spoléhat.

Guy Berkowitz sdělil, že se budou muset zaměřit na přepracování algoritmu tak, aby Waze počítala i s takovými výkyvy a dokázala reagovat na výrazné změny v počtu denních hlášení.

