To nej z uplynulého týdne #41 – TicWatch Pro 3 Ultra, Black Shark 4S, hodnocení mobilů a podcast

Huawei mobily konečně umí platit v obchodech přes NFC

Huawei se stále nenachází v nejlepší kondici, jelikož chybí podstatné aplikace a služby. Pokud už chcete používat novější Huawei mobily, měli byste si zkontrolovat, jestli jsou potřebné aplikace v obchodě AppGallery. Například Youtube zde nikdy nenajdete, tedy dokud budou platit sankce vůči čínské společnosti. V takovým případech se musíte spolehnout na webovou verzi nebo alternativní službu. Bohužel placení v obchodech nebylo možné a zatím jsme čekali na nějaké řešení. Konečně jsme se dočkali, ale není moc služeb na výběr. [pokračování článku]

Google zavede transparentnější informace o reklamách

Reklamy na internetu se nám snaží nabídnout nějaký produkt nebo službu, případně něco jiného. Firmy se snaží získat co nejvíce informací o návštěvnících, aby mohly nabídnout co nejrelevantnější reklamu, takže můžeme vidět například produkty, které jsou nám o něco blíže. Bohužel je zde i stinná stránka a občas se mezi reklamy dostane obsah, který je závadný, nebo podvodný,. V tomto ohledu chce Google nabídnout více transparentních informací. [pokračování článku]

Mediatek nabírá značná náskok, HiSilicon významně oslabuje

Již ke konci minulého roku se začalo ukazovat, že jedničkou na poli mobilních procesorů už nebude Qualcomm, ale nebylo možné konstatovat jednoznačně výměnu vůdčí pozice. V následujících kvartálech se začalo ukazovat, že se nejednalo o výkyv. Poslední informace o trhu navíc začala ukazovat, že hlavní výrobce bude mít značný náskok. Nyní zde máme analýzu od výzkumné společnosti Counterpoint Research, která poukazuje na dramatickou výměnu. [pokračování článku]

Amazfit představuje hned trojici hodinek s Zepp OS

Společnost Amazfit světu představila své nové tři chytré hodinky, které přichází s proprietárním systémem Zepp OS. Výrobce tentokrát vsadil na dlouhou výdrž baterie a řadu zdravotních i fitness funkcí. Pojďme si společně jednotlivé modely podrobněji představit. [pokračování článku]

Amazfit PowerBuds Pro, sluchátka se zdravotními funkcemi

Výrobce nejrůznějších gadgetů, společnost Amazfit, 12. října 2021 představí nová bezdrátová sluchátka. Konkrétně má jít o Amazfit PowerBuds Pro a velmi specifickou funkcionalitou bude možnost sledovat a chránit vaše zdraví. To jsou možnosti, se kterými dlouhodobě koketuje například Apple, ale do svých AirPods je ještě neimplementoval. [pokračování článku]

AirPods Pro a Max nově lokalizujete v aplikaci Find My

Apple pro svá bezdrátová sluchátka AirPods připravil novou aktualizaci firmwaru. Konkrétně je aktualizace k dispozici pro AirPods Pro, AirPods Max a tři produkty značky Beats: Solo Pro, Powerbeats 4 a Powerbeats Pro. A nejedná se o nudnou aktualizaci, protože přináší funkci Find My. [pokračování článku]

Black Shark 4S a 4S Pro jsou další herní novinky

Značka Black Shark se soustřeďuje jen na herní smartphony, tedy zařízení designovaná na samotné hráče. Tomu mnohdy odpovídá i výbava, což se nedotýká nejen samotného výkonu. Například nedávné novinky Black Shark 4 a Black Shark 4 Pro se mohou chlubit i herními tlačítky, která vyjedou ze smartphonu, když je potřebujete. Dnes zde máme nástupce v podobě Black Shark 4S a Black Shark 4S Pro. [pokračování článku]

TicWatch Pro 3 Ultra jsou nové chytré hodinky

Společnost Mobvoi je známá především svými chytrými hodinkami, přičemž verze Pro nabízí ne příliš standardní technologii duálního displeje. Po mnoha iteracích jsme se dočkali modelu, který v této oblasti nabízí drobné ale velmi důležité vylepšení. Novinka se jmenuje TicWatch Pro 3 Ultra a specifikace jsou trochu matoucí. [pokračování článku]

Samsung si patentuje nový typ čtečky otisků prstů v displeji pro ohebná zařízení

Není tomu zase tak dávno, co Samsung uvedl dvojici ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 3 (recenze) a Z Flip 3 (recenze). Kromě ohebných displejů mají společnou také čtečku otisků prstů umístěnou do zapínacího tlačítka na boku zařízení, což nemusí všem uživatelům vyhovovat. Samsung si ale nyní patentuje nový typ čtečky otisků prstů, která bude umístěna pod displejem a měla by razantně zpříjemnit uživatelský zážitek, zejména pak u zařízení typu Z Fold. [pokračování článku]

Grell TWS/1 jsou nová sluchátka od přeběhlíka ze Sennheisera

Bývalý hlavní inženýr Axel Grell, který začátkem roku 2019 po 27 letech opustil německou firmu Sennheiser, jde vůbec poprvé s kůži na trh. Pod vlastní audio značkou Grell Audio oficiálně uvádí bezdrátová sluchátka nesoucí označení TWS/1. Desítky let nabytých zkušeností zkouší využít ve vlastní režii a do nové éry by měl mít slušně našlápnuto, což jednoznačně dokazuje dnešní novinka. [pokračování článku]

Google zavádí hodnocení mobilů podle výkonu

V dnešní době si můžete udělat test výkonu i na smartphonu. Tzv. benchmark vám zpravidla vyhodnotí výkon a zobrazí vám jedno číslo. Na základě srovnání s dalšími mobily pak lze porovnat, jestli máte výkonnější zařízení nebo ne. Ale to je tak vše, co můžete s takovým výsledkem udělat. Google zavádí výkonnostní třídy, které si najdou uplatnění zejména u vývojářů. [pokračování článku]

Ohýbací telefony v praxi (Flip3 a Fold3) a jejich budoucnost – podcast #31

Ohebné telefony dospívají, Samsung představil letos nový Galaxy Z Fold3 a Flip3. My jsme oba telefony podrobně otestovali a dnes si budeme povídat, jaký na nás zanechaly dojem. Zároveň se trochu zamyslíme, jestli to vůbec dává smysl a jak budeme v budoucnu tyto ohebné telefony používat a jestli vůbec nahradí tradiční top modely. [pokračování článku]

Garmin přidává do svých zařízení podporu pro měření hladiny cukru

Garmin představuje novinku, kterou ocení především diabetici. Jedná se o novou funkci, která na kompatibilních zařízení bude měřit diabetickou hladinu cukru v krvi. [pokračování článku]

S Filmy Google Play se možná rozloučíme

Google má ve svém portfoliu mnoho služeb, přičemž některé si do jisté míry konkurují. Stačí se podívat na komunikační platformy. V jednu chvíli jich měl až příliš mnoho a bylo jisté, že v nějakém časovém horizontu dojde ke změně, respektive k redukci. I tak třeba nabízí dvě pro video telefonii – Google Duo a Google Meet. Každá ale cílí na jiné použití. [pokračování článku]

Facebook spouští novinku ve své aplikaci, přinese krátké audio klipy a podcasty

Facebook spouští nové audio centrum v aplikaci pro iOS a Android. V centru budou přístupné podcasty, živá hudba a krátké zvukové klipy, které jsou součástí sekce Watch. [pokračování článku]

Sony začíná spolupracovat s Meizu, hlavně kvůli aplikacím a Flyme

Pokud jde o globální trh, tak společnosti musí hledat nejrůznější příležitosti, aby nabídly konkurenceschopnější produkty. Sony to nemá v poslední době moc lehké a ostatní firmy produkují více zařízení za atraktivnější ceny. Možná se ale Sony blýská na lepší časy díky nově uzavřené spolupráci s dalším výrobcem Meizu. [pokračování článku]

