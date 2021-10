Amazfit PowerBuds Pro, sluchátka se zdravotními funkcemi

Výrobce nejrůznějších gadgetů, společnost Amazfit, 12. října 2021 představí nová bezdrátová sluchátka. Konkrétně má jít o Amazfit PowerBuds Pro a velmi specifickou funkcionalitou bude možnost sledovat a chránit vaše zdraví. To jsou možnosti, se kterými dlouhodobě koketuje například Apple, ale do svých AirPods je ještě neimplementoval.

Sluchátka budou kromě zdravotních funkcí vybaveny i akcelerometrem, takže dokáží odhadnout, jak dlouho třeba sedíte a včas vám připomenou, abyste se třeba prošli. Budou také schopna sledovat váš srdeční tep v případě, že u sebe nebudete mít chytré hodinky / chytrý náramek. Zdraví vám budou chránit také tím, že automaticky budou ovládat hlasitost, aby se předešlo k případné ztrátě sluchu.

Jednotlivá sluchátka pak budou vybavena šesti mikrofony, které budou použity při redukci okolního hluku. Okolní hluk by měl být maximálně eliminován o 40 dB, přičemž budou přítomny tři režimy – vnitřní, cestovní a sportovní prostředí. K dispozici bude samozřejmě také transparentní režim.

Použity budou membrány polymeru Liquid Crystal Polymer, které se používají také na prémiových sluchátkách. Cena bude stanovena na 150 dolarů, tj. cca 3 300 Kč bez DPH.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!