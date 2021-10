Apple pro svá bezdrátová sluchátka AirPods připravil novou aktualizaci firmwaru. Konkrétně je aktualizace k dispozici pro AirPods Pro, AirPods Max a tři produkty značky Beats: Solo Pro, Powerbeats 4 a Powerbeats Pro. A nejedná se o nudnou aktualizaci, protože přináší funkci Find My.

Jinými slovy, pokud třeba používáte AirTag, můžete jej pomocí aplikace Find My najít. To samé bude nově možné také se sluchátky AirPods a vybranými produkty Beats. Verze firmwaru nese označení 4A400, doporučujeme si tedy v aplikaci Nastavení zkontrolovat, že novou verzi skutečně máte staženou a nainstalovanou (proces se provádí automaticky).

Zdroj: GSMArena

Jde o velmi užitečnou funkci, protože když necháte AirPods například v kavárně, aplikace vás upozorní, že jste se od produktu vzdálili. Zdá se však, že je možné sluchátka najít v případě, že nejsou uvnitř nabíjecího pouzdra. V případě, že sluchátka ztratíte, můžete standardně AirPods Pro a Max přepnout do ztraceného režimu a nechat zprávu (vč. kontaktu na svou osobu). Když je pak najde jiný uživatel iPhonu, bude vás moci takto kontaktovat.

AirPods Pro a Max nově lokalizujete v aplikaci Find My

