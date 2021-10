Pixel 6 a Pixel 6 Pro by údajně mohly dostat až pětiletou softwarovou podporu

Zdroj: Google

O připravovaných Pixelech od Googlu víme již prakticky vše, jejich oficiální premiéra je plánována na 19. října. Tedy doslova za rohem. Nyní, ještě před uvedením novinek na trh, se začínají objevovat zvěsti o tom, že by Google u chystaných novinek měl klást velký důraz na jejich softwarovou podporu.

Pixely 6 se skvělou softwarovou podporou

Jsou-li uniknuté informace o prodloužené softwarové podoře pravdivé, nové Pixely 6 by se mohly pochlubit až 4 roky aktualizací Androidu, bezpečnostní záplaty by poté chodily po dobu až 5 let. Pokud tomu tak skutečně bude, Google by mohl dorovnat dosavadního rekordmana, Apple, a zároveň překonat například Samsung. Ten nabízí „pouze“ 3 roky aktualizací a 4 roky záplat. Při představení v říjnu 2021 by tak Pixely 6 měly dostat až Android 16, jenž by měl být uveden v roce 2025.

Zda jsou tyto informace pravdivé, bude muset říct sám Google při premiéře svých smartphonů. Každopádně je dobré vidět, že to technologický gigant s novinkami myslí vážně a dává si záležet v každém směru. Úspěch však netvoří jen skvělý produkt, ale také jeho dostupnost, na českém trhu Google bohužel oficiální distribuci nemá.

