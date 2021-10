Sony začíná spolupracovat s Meizu, hlavně kvůli aplikacím a Flyme

Xperia 10 III; Zdroj: Sony

Pokud jde o globální trh, tak společnosti musí hledat nejrůznější příležitosti, aby nabídly konkurenceschopnější produkty. Sony to nemá v poslední době moc lehké a ostatní firmy produkují více zařízení za atraktivnější ceny. Možná se ale Sony blýská na lepší časy díky nově uzavřené spolupráci s dalším výrobcem Meizu.

Sony a Meizu

Meizu je čínský výrobce smartphonů, který na trhu působí již od roku 2003. Vytvořil si již silné portfolio produktů a i zákaznická základna je dostatečně velká, byť nestačí na větší hráče na tamějším trhu. Čínský trh je ale specifický, jelikož výrobci nemohou používat Google služby a v podstatě ani aplikace. Proto si každý výrobce musí zajistit alternativní řešení.

Než aby Sony budovalo vlastní ekosystém, tak se dohodlo s firmou Meizu, že v této oblasti budou spolupracovat. Jednoduše řečeno, na smartphonech Xperia na čínském trhu budou aplikace od Meizu. Ale spolupráce jde o něco dál a mobily budou disponovat i některými funkcemi a službami z Flyme OS, což je nadstavba právě od Meizu, která je dodávaná na jejich smartphonech.

Sice by se mohlo zdát, že si firmy budou zbytečně konkurovat, ale když se podíváme na portfolio obou firem, tak se více méně doplňují. Meizu se více soustřeďuje na vyšší střední, střední a nižší třídy. Sony naopak produkuje a propaguje zejména top modely. Pokud budou tímto krokem Xperie konkurenceschopnější na čínském trhu, Sony by se mohlo dočkat lepšího odbytu. To by rozhodně pomohlo finanční situaci mobilní divize. Je ale otázkou, jak se projeví tato spolupráce.

