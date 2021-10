Zdroj: Grellaudio

Bývalý hlavní inženýr Axel Grell, který začátkem roku 2019 po 27 letech opustil německou firmu Sennheiser, jde vůbec poprvé s kůži na trh. Pod vlastní audio značkou Grell Audio oficiálně uvádí bezdrátová sluchátka nesoucí označení TWS/1. Desítky let nabitých zkušeností zkouší využít ve vlastní režii a do nové éry by měl mít slušně našlápnuto, což jednoznačně dokazuje dnešní novinka.

Maximum za minimum

Za viditelným nápisem „Vysoce přesný dynamický ovladač“ na sluchátkách stojí 10mm dynamické měniče ze své dílny, jejiž tolerance činí zhruba 1 dB. Vylepšený ekvalizér s funkcí SoundID pomocí strojového učení a algoritmů vytváří v doprovodné aplikaci jedinečný profil pro poslech hudby. Ten si následně nastavujete ve sluchátkách a s odstupem času i aktualizujete.

Samozřejmostí je odolnost vůči stříkající vodě (certifikace IPX4), technologie ANC doplněna ještě o řešení Axel Grell Noise Annoyance Reduction nebo dotykové plošky pro ovládání. Při vypnutém ANC vydrží 45 hodin v provozu, ale s aktivací klesá na 34 hodin (6 hodin + více než 4 plná dobití). Samotné pouzdro také podporuje bezdrátové nabíjení.

Další technické vlastnosti zahrnují čipovou sadu Qualcomm 5141, funkci Bluetooth 5.2 a širokou škálu audio kodeků v čele s Qualcomm aptX, Qualcomm aptX Adaptive, SBC, AAC, LHDC. Nakonec prodejní cena činí 199 dolarů (tj. cca 4 380 Kč) s tím, že expedice má probíhat až během příštího měsíce.

Zdroje: grellaudio.com, androidauthority.com



Domů » Články » Grell TWS/1 jsou nová sluchátka od přeběhlíka ze Sennheisera

reklama reklama