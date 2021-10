Spotify rozšiřuje dostupnost Car Thing [aktualizováno]

Car Thing; Zdroj: Spotify

Aktualizováno 17. 10.

Před šesti měsíci společnost Spotify představila první zařízení nazvané Car Thing, což je vysoce specifický přehrávač Spotify do auta. Původní dostupnost byla jen na pozvánky, ale nyní dochází k rozšíření. Cena je 79,99 dolarů, ale i tak je zde jedno omezení. Do prodeje novinka míří zatím jen v USA. Kromě toho, že musíte mít předplatné, tak navíc musíte bydlet v USA. Zatím tedy bude zbytečné objednat tuto novinku a nechat si ji dovést třeba do Evropy. Odhadujeme, že za nějaký čas dojde k dalšímu rozšíření.

Původní článek 13. 4.

Ačkoliv lze pozorovat v poslední době postupný vývoj systémů pro auta, zejména pak u Android Auto, tak stále se nejedná o nějak dostupnou technologii pro mnohé. Buď si musíte koupit nové rádio nebo jiné zařízení, které rozšíří možnosti automobilu, nebo si musíte koupit nové auta. Samozřejmě můžete zůstat u svého mobilního telefonu. I tak se společnost Spotify rozhodla představit Car Thing.

Car Thing

Novinka Car Thing se dá popsat jako dedikovaný přehrávač hudby do auta. Současně má k dispozici tlačítka pro ovládání, jak po stranách, tak také jedno větší na přední straně. Zde se také nachází displej pro zobrazení toho, co se aktuálně přehrává, případně pro další výběr. Jde o dotykový panel. I tak je k dispozici i hlasové ovládání.

Zobrazovací panel má 4 palce, ale společnost neupřesnila použitou technologii ani rozlišení. V rámci konektivity se nabízí USB, Bluetooth, WiFi a AUX. I tak budete potřebovat mobilní telefon, aby zařízení mělo připojení k internetu. Navíc je nutná aplikace Spotify na samotném smartphonu.

Cena této novinky je stanovena na 79,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 1740 Kč bez daně. Jedná se o vyšší částku, zejména když je toto příslušenství určeno jen pro jednu hudební službu. Firma si asi nedělá naděje na prodejní hit a omezuje nejen dostupnost. Car Thing funguje jen u účtů, které mají předplatné Premium. Aby toho nebylo málo, dostupnost je omezena pouze na USA a ještě na pozvánky. Zde ale volí Spotify ještě zvláštnější strategii, jelikož zájemci, kteří skutečně dostanou možnost si novinku zakoupit, tak ho dostanou zadarmo, jen zaplatí poštovné.

Toto příslušenství se tak dá považovat za demonstraci a koncept, kterým se firma může ubírat. Jestli se někdy dočkáme verze pro globální trh, není v tuto chvíli známo.

