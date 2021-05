MediaTek pravděpodobně povede trh SoC smartphonů, Qualcomm vládne trhu s 5G

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na trhu čipsetů pro smartphony již několik let zuří boj mezi společnostmi Qualcomm a MediaTek. I když Qualcomm je mnohem dále, co se týká výkonu svých čipsetů, MediaTek jej začíná dohánět a zprávy naznačují, že právě MediaTek by mohl zaujmout první příčku v celkových prodejích čipsetů, zatímco Qualcomm stále povede trh s čipsety podporující 5G.

MediaTek bude vládnout trhu, Qualcomm naopak 5G

Jak ukazuje zpráva z Counterpoint, v roce trh se smartphony meziročně vzroste zhruba o 3 %, což je i navzdory k omezeným dodávkám čipsetů optimistická vyhlídka. Samotná společnost Counterpoint také předpovídá, že Qualcomm povede trh s 5G s 37% podílem, zatímco Mediatek obsadí první příčku celkově prodaných čipsetů s podílem 30 %.

„Když rozložíme naši prognózu s ohledem na současnou dynamiku poptávky a nabídky, MediaTek pravděpodobně bude pokračovat ve svém růstu ve Q4 2020 do roku 2021 a pravděpodobně získá 37% podíl všech smartphonů SoC (System on Chip) dodávaných po celý rok. Tento 20% potenciální roční nárůst poptávky je funkcí konkurenčního portfolia smartphonů podporující 5G s cenou pod 150 USD vyráběné v TSMC bez jakéhokoli omezení dodávek a rostoucího podílu v segmentu 4G,“ uvádí ředitel výzkumu společnosti Counterpoint.

Zpráva také uvádí, že MediaTek by měl prosperovat díky omezené dodávce, která výrazně omezila Qualcomm. Omezení se týkají zejména vysokofrekvenčních integrovaných obvodů (RFIC) od společnosti Austin fab a integrovaných obvodů pro správu napájení (PMIC) od Samsungu. Nicméně se očekává, že Qualcomm by mohl dosáhnout ještě lepších výsledků zejména díky posílení svého portfolia čipsetů Snapdragon podporující 5G.

