Samsung si patentuje nový typ čtečky otisků prstů v displeji pro ohebná zařízení

Není tomu zase tak dávno, co Samsung uvedl dvojici ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 3 (recenze) a Z Flip 3 (recenze). Kromě ohebných displejů mají společnou také čtečku otisků prstů umístěnou do zapínacího tlačítka na boku zařízení, což nemusí všem uživatelům vyhovovat. Samsung si ale nyní patentuje nový typ čtečky otisků prstů, která bude umístěna pod displejem a měla by razantně zpříjemnit uživatelský zážitek, zejména pak u zařízení typu Z Fold.

Jedna čtečka otisků pro dva displeje

Jihokorejský technologický gigant si u WIPO (World Intellenctual Property Office) nechal patentovat typ poddisplejové čtečky otisků prstů, která funguje na stejném principu jako všechny ostatní, s tím rozdílem, že bude opatřena hned dvěma snímači. V praxi to tedy znamená, že v části zařízení, které bude mít z obou stran panely, bude schovaný jeden. Ten tak bude schopen snímat snímky prstu z venkovního i vnitřního ohebného displeje. Uplatnění tedy najde v zařízení, jako je například Galaxy Z Fold 3, který takovou konstrukci nabízí.

Díky své nátuře bude tedy čtečka zabírat mnohem méně místa než dva samostatné senzory, čímž se vevnitř zařízení ušetří místo, například pro větší baterii. Na poskytnutých obrázcích je čtečka umístěna ve spodní částí displejů, ve finále je ale možné, že by ji Samsung mohl přemístit výše, nebo například do rohu displeje pro pohodlnější odemykání v otevřeném stavu zařízení.

Stále se však jedná o pouhý patent, není tak jisté, zda jej Samsung nasadí do finálního produktu, nebo skončí pouze „v šuplíku“. Vzhledem k tomu, že Galaxy Z Fold 3 byl prvním zařízením výrobce, které se chlubí selfie kamerou pod displejem, je tak možné, že příští generace bude naopak opatřena novou čtečkou otisků prstů.

