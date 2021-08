Galaxy Z Flip 3 – stylový gymnasta [recenze]

Galaxy Z Flip 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Na začátku měsíce jsme se dočkali představení nové generace ohebných telefonů od Samsungu včetně modelu Galaxy Z Flip 3. Ten navazuje na loňský model Galaxy Z Flip (recenze), který dorazil později i v 5G verzi. Spolu s novinkami pro nás výrobce přichystal také levnější startovní cenovku. Vychytal letos Samsung všechny mouchy a stojí za to už dnes koupit ohebný telefon místo standardního?

Konstrukce

Galaxy Z Flip 3 má zcela odlišnou konstrukci od všech jiných telefonů. Jako jeden z mála na trhu je ho možné „přelomit“ v půlce a složit do malého, ale zase celkem tlustého těla. Rozhodně s tímto telefonem na veřejnosti zapůsobíte a občas i zcela neznámý lidé se vás budou ptát, co to vlastně máte a jaké to je.

Konstrukce tohoto typu má své výhody i nevýhody. Ve složeném stavu je telefon opravdu malý, ale zase na můj vkus trochu tlustý. Pokud bych telefon nosil v tašce, tak by mi to vůbec nevadilo, nicméně do kapsy se více hodí tenká větší placka. Dámy však jistě mohou ocenit fakt, že se může vejít i do jejich kapsy.

Ve složeném stavu na Galaxy Z Flip 3 zobrazíte základní informace. Můžete si přečíst notifikace, počasí, ovládat hudbu, vyfotit selfíčko nebo spustit časovač. V podstatě si lze představit rozhraní vnějšího displeje jako takové chytré hodinky. Trochu mě mrzí, že na notifikace nelze nijak reagovat. Klávesnice by se sem samozřejmě nevešla, ale hlasové diktování odpovědi na zprávu by přišlo vhod.

Otevřít telefon jednou rukou je totiž celkem oříšek. Riskujete při něm poškrábání vnitřního displeje nehtem nebo při větším švihu také vypadnutí telefonu z ruky, proto jsem to radši nedělal. Občas jsem při používání narazil na situace, kdy druhou ruku nemám volnou, a tak zkrátka nemůžu otevřít telefon. Hovor nicméně lze přijmout a telefonovat skrz hlasitý reproduktor můžete i v zavřeném stavu.

Zpracování je velmi kvalitní a kloub působí opravdu bytelně. Pozitivním faktem je, že telefon drží v podstatě jakýkoliv úhel s čímž souvisí také Flex režim. Ten byl na ohebném telefonu od Samsungu již vloni, jedná se o možnost telefon postavit tak, že svírá zhruba úhel 100-110 stupňů. Pak se vám na spodní části displeje zobrazí určité specifické ovládací prvky a na horní většinou video/fotka/hledáček fotoaparátu.

Velmi potěšující novinkou je odolnost vůči vodě s certifikací IP X8, což jsem osobně nečekal, že se u ohebných telefonů povede zavést takto brzo.

Jedná se o zajímavé využití, které jsem ale při testování moc nevyužíval. Dává mi to ale velký smysl především u fotoaparátu, kde tam máte takový mini stativ. Pro pořízení videí je pak možné telefon položit i na šířku, pokud svírá třeba 90 stupňů a stále bude perfektně držet.

Jistou zajímavostí je krycí sklíčko optiky fotoaparátů, které je Gorilla Glass Victus. Zaujme především na první pohled sníženou odrazivostí pokud máte přímé srovnání s jiným telefonem.

Na test se k nám do redakce dostala zelená varianta, která připomíná třeba barvu Midnight green u iPhone 11 Pro. Jedná se za mě o elegantní barvu, která je naopak mírně netradiční. Galaxy Z Flip 3 můžete v Česku mít ale také v klasické černé, krémově žluté a fialové.

Ovládání

Zajímavou retro zkušenosti ze starých “véček” člověk zažil při obyčejném telefonování. Zaklapnutím totiž položíte hovor, což mi přišlo vždycky příjemné. Naopak otevřením se hovor automaticky přijme, pokud to povolíte v nastavení, jinak je to nutné provést na displeji.

Čtečka otisku prstů je umístěna na bok zařízení a je relativně vysoko. Po pár dnech jsem si zvykl a už jsem si nahmatal hned. Skoro si ale říkám, že čtečka při používání trochu zdržuje. Hned po otevření bych totiž chtěl mít odemčený telefon připravený na práci. Pokud máte ale aktivní čtečku otisků, musíte ještě přiložit prst pro autentifikaci.

Potěšující zprávou je však fakt, že čtečka funguje na jedničku. Je velmi rychlá a především spolehlivá. Neodemkl jsem telefon pouze s opravdu mokrými prsty, kdy mě navíc překvapilo, že telefon rovnou napsal, že mám mokré prsty.

NFC je umístěno na spodní části ohebné konstrukce a tak při otevřeném telefonu nemůžete přiložit jeho horní hranu jako u jiných modelů. Naopak ale můžete platit skrz tuto technologii i v zavřeném stavu, kdy stačí „kvádřík“ přiložit s rozsvíceným vnějším displejem.

Velkou novinkou oproti předchůdci jsou stereo reproduktory, které hrají velmi slušně a jsem hrozně rád, že zde jsou. Sledování videí je hned mnohem příjemnější.

Displeje

Vnější displej už jsem trochu popisoval, jedná se o barevný AMOLED s úhlopříčkou 1,9 palce. Velikost mi přijde dostatečná a rychlé informace se zde hned dozvíte. Co mě trochu chybělo, je automatická regulace jasu. Tu totiž tento vnější displej postrádá a tak musíte jas nastavovat ručně. Jde to sice celkem rychle stažením lišty shora, nicméně automatika by byla lepší.

Vnitřní panel má úhlopříčku 6,7 palce a je opravdu vysoký. Je dokonce o něco málo vyšší než ten u Xperie 1 III, která má poměr stran 21:9. To znamená, že při sledování videí s poměrem 16:9 je po stranách celkem velká černá plocha. Ovládání jednou rukou tak již není tak komfortní, ale to ostatně není dnes skoro u žádného telefonu (kromě mini iPhonu).

Hlavní novinkou je letos obnovovací frekvence 120 Hz, kterou už považuji pomalu za standard a už jsem si na ni natolik zvyknul, že mi to přijde naprosto přirozené.

Určitě vás pak zajímá, jak je to s oným hrbolem v místě ohybu displeje. Stále tam je, při běžném používání ho ale prakticky nevidíte. Za celou dobu testování jsem ho prakticky nepozoroval. Na druhou stranu velmi často ho naopak ucítíte prstem. Zvyknete si, ale určitou nerovnost při posouvání třeba na stránce občas pocítíte.

Displej je stále krytí plastovou fólií, ke které mám stále jednu výhradu. Nepasuje na displej úplně perfektně, jak bych si u takto drahého telefonu představoval. Především její horní strana je o něco menší než displej a je to vidět. Přitom vespod konec fólie téměř nevidíte. Nevýhoda je také snadnější poškrábání. Na druhou stranu oproti klasickému sklu vám alespoň nikdy nepraskne (tedy nezkoušel jsem to, ale z logiky věci toto předpokládám).

Hardware

Procesorem je nejvýkonnější čip pro Android v současnosti a to Snapdragon 888. Samsung tedy nesáhl po vlastním Exynosu, což chválím, Snapdragon se mi zdá pořád o něco lepší volba. Výkon v benchmarku je však velmi podobný právě Galaxy S21 Ultra (recenze) s Exynosem 2100. Při provedení benchmarku Geekbench 5 celkem pětkrát za sebou skóre mírně pokleslo.

Operační paměť nabízí celkem 8 GB, což je stále dostatečné. U telefonu s cenovkou kolem 30 tisíc bych ale radši už viděl 12 GB, které jsou jistě perspektivnější do budoucna. Stejně tak někomu nemusí stačit základní úložiště 128 GB, zde si ale můžete připlatit za 256 GB verzi.

Výdrž baterie

Trochu zklamání nastalo opět v oblasti baterie. Kapacita 3300 mAh zůstala stejná jako vloni u první generace Z Flip (recenze) a už tehdy nebyla výdrž ideální. Letos tu máme navíc 120 Hz panel. Běžně jsem s telefonem přežil celý den, v podstatě ale již bez rezervy. Pokud jsem se vrátil domů pozdě večer třeba kolem desáté, měl jsem většinou v průměru už jen 10 procent baterie a to jsem telefon ráno vytáhl ze zásuvky se stovkou. Doba zapnutého displeje se v mém případě pohybovala kolem 3-4 hodin, což je velmi průměrná hodnota. Navíc při velké zátěži jako je například focení na slunci s vysokým jasem baterie ubývá velmi rychle.

Nepotěší ani pomalejší nabíjení. Máme tu maximálně 15W drátové nabíjení, což je hodnota už dávno překonaná i bezdrátově. V balení navíc nedostanete napájecí adaptér. Plné nabití jsem tedy zkoušel 96W adaptérem (telefon si ale samozřejmě vezme jen maximum kolik zvládne a tedy 15 W). Přesně za 1 hodinu se mi nabilo 52 procent (z 9 na 61) a na plnou kapacitu to trvalo necelé 2 hodiny. To je u takto malé kapacity baterie celkem ostuda.

Bezdrátově pak můžete nabíjet maximálně výkonem 10 W, což také není moc. Telefon má pak cívku pro nabíjení v dolní části. Jelikož vlastním nabíjecí stojánek, který má dvě cívky i pro režim na šířku, nebyl s nabíjením Z Flip 3 problém. U některých bezdrátových stojánků však může být problém.

Fotoaparát

Na zádech se nachází stále jen dva fotoaparáty a to hlavní snímač a ultra širokoúhlý. Oba nabízejí přitom 12 MPx. Nejedná se tak o žádný fotomobil a osobně trochu postrádám teleobjektiv. Velkou výhodou je možnost využít pro selfie fotografie hlavní fotoaparáty na zádech (vnější straně). Pro spuštění aplikace fotoaparátu na malém vnějším displeji stačí dvakrát zmáčknout tlačítko pro zapnutí a pak snímat dvojtlačítkem pro regulaci hlasitosti. Není problém také měnit objektiv nebo přepnout mezi režimem fotka/video skrz gesta na displeji.

Výsledné snímky vynikají skvělým HDR, které si velmi dobře poradí s protisvětlem nebo se západem slunce. Jen na ultra širokoúhlém snímači by mohlo být o fous lepší. Všechny fotky níže byly pořízeny s aktivním optimalizátorem scén, který je ve výchozím nastavení aktivní. Fotky tak mají trochu živější barvy.

Ultraširokoúhlý

Noc

Výsledné noční snímky jsou slušné, ale ničím nijak zásadně nepřekvapí. Telefon podává vcelku konzistentní výkon a jen ultra širokoúhlý senzor už není v noci tak dobrý. Noční režim pak telefon při nedostatku světla spustí automaticky, snímání pak trvá několik sekund. Lze se na něj ale přepnout i ručně.

Systém

Uvnitř se nachází Android ve verzi 11 s nadstavbou OneUI 3. Systém asi není třeba podrobněji představovat, je v podstatě stejný jako v každém letošním Samsungu. Rychlost a optimalizace je výborná, čemuž pomáhá i již zmíněný 120Hz displej.

Zhodnocení – Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3 je svěží vítr, který naznačuje konec nudným skleněným plackám. Tuhle budoucnost v podobě ohebného telefonu už můžete mít dnes a kupodivu v této generaci Flip dospěl. Jeho konstrukce je překvapivě odolná vůči vodě a celkově i displej by měl vydržet zase o něco více. Ten je navíc nově 120 Hz, což je paráda. Potěší také nově přidané stereo reproduktory oproti předchůdci nebo mnohem nižší počáteční cenovka, která startuje na 27 tisících korunách. To považuji za velmi slušnou nabídku.

Nový Flip ale není pro každého. Někomu může trochu vadit v kapse a především to není fotomobil. Pokud chcete nabušený foťák s mnoha objektivy, můžete sáhnout třeba po S21 Ultra, kde není cenový rozdíl už tak velký. Dnes recenzovaný model nepotěší také v oblasti výdrže baterie, která je průměrná a napájení je celkem pomalé. Za mě jsou to ale již celkem malé problémy a jeden den není problém. Pokud se vám konstrukce novinky líbí, nikdy nebyla lepší chvíle na koupi. Ostatně pokud chcete ohebný telefon, levnější volbu ani dnes na trhu nenajdete.

Klady:

Unikátní konstrukce již za přijatelnou cenu

První voděodolný ohebný telefon

120 Hz displej s vysokým jasem

Stereo reproduktory

Velmi rychlá a spolehlivá čtečka otisků na boku

Zápory:

Průměrná výdrž baterie a pomalé nabíjení

Nelze otevřít jednou rukou

Nemá teleobjektiv



