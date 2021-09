Galaxy Z Fold 3 – nebojí se stylusu ani vody [recenze]

Galaxy Z Fold 3; Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung letos po roce uvedl v pořadí již třetí iterakci ohebného telefonu, a to model Galaxy Z Fold 3, který přináší klíčové novinky, jako je podpora stylusu S Pen, voděodolnou konstrukci nebo vnitřní selfie fotoaparát ukrytý do displeje. Bude to ale stačit, není to málo oproti předchůdci? Obhájí si novinka svoji stále vysokou cenovku atakující téměř padesát tisíc? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Nový Galaxy Z Fold 3 na první pohled vypadá velmi podobně svému předchůdci, ačkoliv několik změn se na těle událo. Tou asi nejviditelnější je jiný modul fotoaparátu na zádech, který působí o něco kompaktněji a za mě také elegantněji. Celé tělo zařízení má téměř stejné rozměry jako vloni, ačkoliv například mezera mezi vnitřním displejem v zavřeném stavu je menší. To je rozhodně krok správným směrem a tolik nečistot uvnitř tak nezůstává.

Důležité je zmínit, že stále je to velký a především těžký telefon ve srovnání s běžnými smartphony, o kterém budete v kapse rozhodně vědět. Hmotnost 271 gramů a větší tloušťka v zavřeném stavu je v kapse cítit, ale zvyknete si. Jen potřebujete dobrý pásek na kalhoty.

Osobně bych ocenil, kdyby v budoucnu Samsung telefon udělal tenčí a roztáhl vnější displej více do šířky. Právě ten je totiž relativně úzký a vysoký, ačkoliv psát tažením na něm lze bez problémů. Potěšující novinkou je letos jeho vyšší obnovovací frekvence 120 Hz. Ta byla vloni jen uvnitř.

Velkou inovací a za mě výbornou zprávou je voděodolnost vůči vodě s certifikací IPX8. Toto označení říká, že Galaxy Z Fold 3 není odolný vůči prachu (písmeno X) a naopak je odolný vůči vodě při ponoru do 1,5 metru na 30 minut (číslovka 8). V praxi jsem telefon pod vodu úmyslně nedával, nicméně nějaké kapky deště samozřejmě přežil. Také se nemusíte jako u předchozích generací bát třeba polití.

Na boku se nachází čtečka otisků prstů, která je stejně jako u modelu Galaxy Z Flip 3 (recenze) velmi rychlá a spolehlivá. Trochu složitější je telefon otevřít, je potřeba jen vykonat trochu více síly a je to dobře. Sám se vám tak rozhodně z ničeho nic nikdy neotevře. Pant je velmi robustní a zařízení drží také polootevřené, kdy díky ohebné konstrukci máte v podstatě stojánek. Ani po dvou týdnech testování (a to byl tento Fold používán již někým přede mnou) se pant nijak neuvolnil, což je pozitivní.

Ohebný telefon jako takový jsem se velmi oblíbil. Mít u sebe neustále v kapse velký displej, který odpovídá skoro velikosti iPadu mini, je zkrátka parádní. Užíval jsem si prohlížení internetu, hledání realit, prohlížení map nebo čtení knih. Na sledování videí se také hodí, ačkoliv by mohl být displej více širokoúhlý. Potěší však kvalitní stereo reproduktory.

Zároveň oproti konceptu Galaxy Z Flip zde máte možnost telefon rychle a plnohodnotně ovládat i v zavřeném stavu, což oceňuji. Flip musíte pro jakoukoliv reakci třeba na zprávu otevřít a to nejde jednou rukou. Je však nutné také zmínit, že ne vždy jsem měl Fold rád u sebe. Třeba pokud běháte s telefonem v ruce, bude pro vás Fold solidní těžítko.

S Pen

Potěšující novinkou je též podpora stylusu S Pen. Samotný stylus je celkem velký a není kompatibilní s předchozími generaci S Pen, což naprosto chápu. Odezva při psaní na displeji je vynikající, a co píšete je okamžitě zaznamenáno, stejně jako třeba vloni u Galaxy Note 20 Ultra. Trochu vás překvapí předěl displeji v místě ohybu, ale není to nic hrozného, bez problémů nakreslíte/napíšete, co chcete i přes něj. Jelikož tento S Pen nemá baterii, nejsou zde k dispozici funkce jako u novějších Galaxy Note, kdy například tlačítkem na peru pořídíte fotku z dálky.

Je trochu škoda, že tento stylus není integrovaný do těla zařízení jako u řady Galaxy Note (kterou skoro by se dalo říct, že Fold nahradil). Nepotěší také fakt, že S Pen funguje pouze na vnitřním displeji, tady si Samsung nechal ještě možné vylepšení do dalších generací.

Jako nepříliš povedený hodnotím originální kožený flipový obal na telefon se slotem na tento stylus. Toto pouzdro vám sice umožní spolehlivě uchovávat S Pen vždy u vás, ale otvírat nejdříve pouzdro a pak telefon není příliš pohodlné. Po otevření vám navíc kus pouzdra bude přesahovat a bohužel ho nelze ohnout pod telefon (právě kvůli slotu na S Pen).

Displej

Vnější displej nabízí úhlopříčku 6,2 palců s rozlišením 2268 x 832 pixelů a vynikající viditelnost na slunci s maximálním jasem 1500 nitů. Oproti minulé generaci tento vnější panel umí 120Hz obnovovací frekvenci, takže je vše krásně plynulé.

Zobrazovací panel uvnitř má 7,6 palců s rozlišením 2208 x 1768 pixelů a stále také 120 Hz. Jeho povrch je letos dle slov výrobce o 80 procent odolnější. Ani po dvou týdnech používání jsem na povrchu nenašel ani škrábanec, což považuji za skvělou zprávu. Už při prvním doteku je navíc znát, že to již není obyčejný plast a materiál mi opravdu připomíná takové měkčí sklo.

Povrch vnitřního displeje je také méně náchylný na otisky prstu. Kde však zaručeně stále poznáte, že je něco jinak oproti sklu, je předěl v místě ohybu. Ten je zde stále velmi patrný především při pohledu mírně z boku. Při přímém sledování není tolik znatelný, ačkoliv občas uvidíte odraz třeba lampy, kterou máte poblíž, či jiného zdroje světla. Při přejetí prstem přehyb také ucítíte. Zde je určitě ještě prostor ke zlepšení.

Premiéru u Samsung zažívá fotoaparát ukrytý pod displej. Při zobrazení bílé barvy si vcelku snadno všimnete, kde se vlastně nachází. V praxi při běžném používání a třeba při prohlížení fotek nebo sledování videí byla pro mě tato oblast s nižší hustotou pixelů (za kterou je právě schovaná kamera) téměř neviditelná. Jedná se tak o mnohem lepší řešení než klasický průstřel.

Nevýhodou tohoto řešení je horší kvalita výsledných snímků. Kvalitnější selfie ale můžete jednoduše pořídit předním fotoaparátem v zavřeném stavu nebo rovnou hlavním snímačem, kde je kvalita nejvyšší. Na videohovory pak obraz dostačuje. Ukázku naleznete v dalších kapitolách.

Hardware

Asi každého potěší fakt, že Samsung u svých ohebných telefonů i nadále používá top procesory od Qualcommu, a nikoliv vlastní Exynosy. Uvnitř tak tepe Snapdragon 888 doplněný o krásných 12 GB RAM (ačkoliv překvapivě takto velkou operační paměť měl již první Galaxy Fold). Výkonu je více než dostatek a bez problémů telefon zvládá spuštěné tři aplikace vedle sebe, z nichž jedna je YouTube s přehrávaným videem.

V benchmarku Geekbench 5 získal Galaxy Z Fold 3 celkem zhruba 3100 bodů (multi-core) a 1100 (single-core). Tyto hodnoty se příliš neliší od ostatních telefonů se stejným procesorem. Skóre je pak v podstatě stejné i při spuštění několikrát za sebou, takže se nemusíte bát poklesu výkonu (jako to bylo třeba u Xperia 1 III, kde se skóre při několikátém běhu výrazně pokleslo).

Vnitřní úložiště nabízí v základu 256 GB a nelze jej nijak rozšířit, což mě osobně vůbec nevadí, microSD kartu jsem neměl v ruce více než 3 roky. Konektivitu zajišťuje 5G, novější WiFi 6E a Bluetooth 5.2.

Specifikace Galaxy Z Fold3 5G

displeje: vnější – 6,2 palců, 2268 x 832 pixelů, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 24.5:9, až 1500 nitů vnitřní – 7,6 palců, 2208 x 1768 pixelů, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, 22.5:18, až 1200 nitů

procesor: 8 jader, max 2,84 GHz

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Dual SIM + eSIM

Foťáky: přední – 10 MPx, f/2.2 vnitřní pod displejem – 4 MPx, f/1.8 zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, Dual Pixel AF 12 MPx, 123°, f/2.2 12 MPx, f/2.4, OIS, teleobjektiv, 2x zoom

IPX8

stereo reproduktory, Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v 5.2 (LE až 2 Mb/s), USB Type-C, NFC, lokalizační služby, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, Ultra Wide Band

Kapacitní čtečka otisků prstů (po straně), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallův senzor, senzor přítomnosti, světelný senzor

rozměry: složený – 67,1 x 158,2 x 16,0 mm (pant) ~ 14,4 mm (volný konec) rozložený – 128,1 x 158,2 x 6,4 mm 271 gramů

baterie: 4400 mAh rychlé dobíjení 25 W rychlé bezdrátové dobíjení 10 W zpětné bezdrátové dobíjení 4,5 W



Baterie

Výdrž baterie zajišťují dva akumulátory o celkové velikosti 4400 mAh, což na první pohled nemusí zní jako příliš velká hodnota pro velký vnitřní displej. Ve výsledku z mého testování je ale výdrž slušná a vždy jsem bez problémů přežil celý den. Dva dny ale rozhodně nečekejte a stejně jako u každého telefonu je každodenní nabíjení při používání na plno nutnost. Doba aktivního displeje na jedno nabití se zde v mém případě pohybovala kolem 5 hodin, což je dle mého používání mírně nadprůměrné.

Nabíjení by mohlo být rozhodně rychlejší, maximální výkon je totiž 25 W. Nepotěší také absence adaptéru do zásuvky v balení. To je věc, kterou bych u telefonu za 47 tisíc Kč rozhodně očekával. Na 80 procent se při nejrychlejším dobíjení dostanete za zhruba 1 hodinu. Pro plné dobití přidejte ještě zhruba 30 minut. Bezdrátově přes standard Qi to pak trvá necelé tři hodiny.

Fotoaparát

Je trochu škoda, že fotoaparát hraje u Foldu tak trochu druhé housle. Jeho hardware je zcela totožný jako u loňského modelu. Zklamáním je především na dnešní dobu teleobjektiv, který má pouze dvojnásobné přiblížení. Na druhou stranu oproti Flipu zde alespoň nějaký je.

Hlavní snímač

Dynamický rozsah a HDR hlavního snímače je výborný a ve výchozím nastavení je aktivní optimalizátor scén. Ten na můj vkus dělá občas trávu až moc zelenou, což lze pozorovat na snímcích níže

Noc

Při snímání v noci je samozřejmě k dispozici noční režim, který lze použít také na ultra širokoúhlém snímači. Výsledné snímky jsou minimálně z hlavního snímače velmi slušné.

Ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač má o špetku horší HDR než hlavní, stále však podává velmi pěkné výsledné fotografie.

Teleobjektiv

Video je nahráváno maximálně ve 4K při 60 snímcích za sekundu, kdy v tomto maximálním nastavení lze natáčet jen hlavním snímačem, což může být trochu limitující. Při 4K 30 fps lze použít všechny snímače a i při nahrávání mezi nimi samozřejmě přepínat. Nemáme tu sice 8K jako u jiných top Samsungů, osobně ho ale rozhodně nepostrádám.

Software

Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou One UI 3.1.1 a bezpečnostní aktualizace je k datu vydání recenze z 1. srpna 2021. Systém je výborně optimalizovaný a vše běží velmi plynule. Nesetkal jsem se při používání s nějakým zpomalením.

Jediné menší zklamání, za které tolik výrobce nemůže, je nutnost restartu některých aplikací při přechodu z vnějšího do vnitřního displeje (například Instagram). A právě tato aplikace jako jediná ve výchozím nastavení neběží přes celou vnitřní obrazovku, ale s pruhy po kraji kvůli Stories. Naštěstí během mého testování (a že jsem vyzkoušel desítky aplikací) byly ostatní přes celou obrazovku a některé využily prostor i třeba pro dva sloupce v rozhraní. V nastavení lze experimentálně vynutit běh přes celou obrazovku pro každou aplikaci.

Vyzkoušel jsem také režim více oken vedle sebe a funguje krásně plynule s podporou drag & drop (tedy přetahování textu/obrázků pomocí S Pen třeba z prohlížeče do poznámek). Stále tu máme také režim Flex, kdy se aplikace v polootevřeném stavu přizpůsobí – v horní části ohnutého displeje máte třeba video a v druhé polovině pak ovládací prvky. Je škoda, že toto nepodporuje tolik aplikací, ačkoliv to uměl již loňský Fold 2.

Moc jsem si oblíbil funkci připnutí aplikací na bok vnitřního displeje. Tuto funkcionalitu si lze zapnout v nastavení – rozšířené funkce – labs. Díky ní získáte v podstatě takový dock – první tři aplikace nahoře budou vždy poslední spuštěné a zbytek si lze pak přizpůsobit. Připnout si lze až 22 aplikací, přičemž vidíte vždy 6 připnutých a mezi zbytkem se posouváte směrem dolů. Oceňuji také zkratku pro rychlé otevření malého překryvného okna se všemi aplikacemi, taková skoro by se dalo říct nabídka start.

Zhodnocení

Nový Samsung Galaxy Z Fold 3 je velmi potěšující evoluční upgrade. Přináší několik velmi vítaných novinek, jako je voděodolnost, schovanou kamerku v displeji nebo podporu S Pen. Stále je však na čem pracovat, například právě stylus by mohl být integrován do těla. Displej nabízí skvělou podívanou a letos konečně máme 120Hz panel i na vnějším. Oceňuji také vyšší odolnost vnitřního zobrazovacího panelu, ačkoliv stále by se mi do budoucna líbil méně výrazný předěl.

Konstrukce je vskutku kvalitní a jedná se o velmi robustní zařízení. Chválím také stereo reproduktory nebo velmi dobrou optimalizaci. Zalíbila se mi také nová softwarová vychytávka v podobě připnutých aplikací na bok displeje (v podstatě takový dock). Zklamala mě absence inovace v oblasti fotoaparátu.

Za celou dobu používání jsem si Z Fold velmi oblíbil, a pokud máte chuť zkusit něco nového a líbí se vám koncept ohebného telefonu, můžu novinku vřele doporučit. Jen je škoda, že cenovka od 47 tisíc korun není zatím příliš lidová. Na druhou stranu prakticky nemá konkurenci, a proto si to Samsung může dovolit.

Klady

podpora S Pen

vynikající displej

kamerka pod displejem

voděodolný ohebný telefon

Zápory

neintegrovaný S Pen do těla (a nedomyšlené flipové pouzdro s ním)

fotoaparát skoro bez vylepšení

vysoká cena, malé zlevnění (oproti Flipu)



Domů » Recenze » Galaxy Z Fold 3 – nebojí se stylusu ani vody [recenze]

reklama reklama