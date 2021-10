To nej z uplynulého týdne #40 – Nokia tablet, výpadek Facebooku a nový díl podcastu

Fotka od Pexels z Pixabay

(Ne)funguje Facebook, WhatsApp, Messenger i Instagram

Facebook opravil problémy, které byly způsobeny chybným nastavením Border Gateway Protocol (BGP), což je dynamický směrovací protokol. Samotný výpadek měl dobu trvání přibližně 6 hodin a postihl nejen Facebook. Byl způsoben menší kaskádový efekt, což se projevilo na dostupnosti dalších služeb. Například i Vodafone měl na nějakou chvíli problémy se svou sítí. Nyní by měly všechny služby již fungovat bez větších problémů. [pokračování článku]

Oppo slibuje lepší softwarovou podporu a láká na Android 12

Po uvolnění Androidu 12 do AOSP se roztrhl pytel s informacemi o aktualizacích od výrobců. Již se vyjádřilo několik firem a nyní zde máme nějaké informace od Oppo, jednoho z největších výrobců mobilů na světě. [pokračování článku]

SAZKAmobil láká nové zákazníky daty zdarma

Mobilní operátoři se snaží nalákat nejrůznějšími způsoby nové zákazníky a případně i ty stávající, aby si pořídili dražší tarif, nebo nějakou kombinaci. O to samé se také snaží virtuální operátoři, byť nemají takové možnosti jako ti běžní. Nyní přichází se speciální akcí virtuál SAZKAmobil. [pokračování článku]

Nokia T20 oficiálně, po dlouhé době návrat na trh s tablety

Psal se rok 2014 a světlo světa spatřila novinka Nokia N1, což byl tablet a zároveň první mobilní zařízení s USB C. Následně se o značku Nokia začala starat společnost HMD Global, která se soustředila na smartphony a ve své nabídce má také běžné mobilní telefony, případně polochytré vybavené systémem KaiOS. Dnes se ale do rodiny Nokia vrací tablet. Novinka se jmenuje Nokia T20. [pokračování článku]

Díky výpadku Facebooku zaznamenal Telegram masivní nárůst nových uživatelů

Jeden z nejdelších výpadků společnosti Facebook zasáhl mnoho uživatelů. Tentokrát nešlo jen o sociální síť, byly postihnuty i komunikační platformy WhastApp a Messenger, dá se také započítat i Instagram. Uživatelé ale potřebovali komunikovat, takže není neobvyklé, že se přesunuli na jiné platformy. Telegram se pochlubil, že během výpadku došlo k masivnímu nárůstu nových uživatelů. [pokračování článku]

Realme 8i se začíná prodávat v České republice

Takřka měsíc po představení společnost Realme uvádí na český trh model Realme 8i. Ten bude nabízet v konfiguraci se 4 GB RAM a 64GB úložištěm za 4 999 Kč. Pokud budete chtít dvojnásobnou kapacitu pro data, připravte si rovnou 5 499 Kč. [pokračování článku]

Nové hodinky TicWatch Pro X od Mobvoi představeny

Do produktové řady TicWatch brzy zamíří hromada očekávaných hodinek a ještě předtím čínská společnost Mobvoi přichází s nabitou novinkou TicWatch Pro X, která zaujme místo v nejvyšším patře vlastního portfolia. Na samotný úvod můžeme prozradit, že výrobce se doslova vyšvihl u displeje a nejednoho potěší přítomnost platformy Wear OS od Googlu. [pokračování článku]

Apple Pay v Česku: přidává se Hello Bank

Po nějaké době zde máme další banku, která přímo podporuje placení prostřednictvím služby Apple Pay. Nováčkem je Hello Bank, která zavedla tuto metodu již 5. 10. 2021. [pokračování článku]

Designový Cyrcle Phone 2.0 – málo muziky za hodně peněz?

Trh s mobilními telefony se obvykle drží zavedených standardů. Především těch designových. Čas od času se ale objeví pokus zaujmout a přinést na trh něco neobvyklého. Cyrcle Phone 2.0 je jeden z takových experimentů, který se objevil na Kikstarteru. [pokračování článku]

YouTube Rewind už nebude, nikdy

Konec roku mnohdy vybízí k přehodnocení toho, co se stalo, co se pokazilo, co bylo dobré a co bylo špatné. Od roku 2011 začal Youtube produkovat a vytvářet YouTube Rewind. Každý rok jsme se tak dočkali rychlé rekapitulace trendů a úspěšných videí z celé platformy, přičemž následně došlo k vytváření komplexnějších videí, kde účinkovali youtubeři a dokonce slavné osobnosti. Došlo k rozhodnutí, že další YouTube Rewind už nebude. [pokračování článku]

Alcatel uvedl levného zástupce 3X Plus

Na zahraniční trhy začíná společnost Alcatel vypouštět cenově dostupnou novinku nesoucí označení 3X Plus. Vzhledem k poměrně nízké ceně je pro případné zájemce připravena velmi omezená výbava. Čínský výrobce by s odstupem času mohl telefon přinést také k nám pod mírně upraveným názvem, neboť třeba model 3X 2020 je v Česku běžně k dostání. [pokračování článku]

Oficiálně: Apple Watch Series 7 s cenou od 10 990

Dnes odstartovaly předobjednávky nových hodinek Apple Watch Series 7. Menší 41mm model startuje na 10 990 Kč, 45mm začíná na 11 790 Kč. Přímý prodej bude až 15. října. [pokračování článku]

Česká firma Fixed chce prorazit s lokátorem Sense na Indiegogo

Jihočeská firma Fixed zaměřená především na mobilní příslušenství hledá podporovatele na známém serveru Indiegogo skrze crowdfundingovou kampaň a prozatímní výsledek vypadá více než nadějně. Jejím předmětem je chytrý lokátor s názvem Sense, jehož hlavní ambicí je porazit SmartTag od Samsungu nebo jablečný AirTag. Nahrává tomu nejen množství nabízených funkcí, líbivý design, adekvátní cenovka. [pokračování článku]

Tesco Mobile nabízí předplacenku s 15 GB jen za 199 Kč

V poslední době se objevují nejrůznější akce od mobilních i virtuálních operátorů. Dnes zde máme akci od Tesco Mobile, která navazuje na podobnou nabídku z minulého roku, jen je letos o něco výhodnější. [pokračování článku]

Našli jste cizí AirTag? Dávejte pozor při jeho skenování

Když Apple před několika měsíci konečně uvedl svůj dlouho očekávaný sledovací přívěsek AirTag, mnoha uživatelům se splnil sen. Zanedlouho od svého uvedení na trh ale pár testerů našlo skrytá nastavení, díky kterým lze AirTag zneužít. Samotný Apple o této chybě ale již delší dobu ví a slíbil nápravu, stále však dávejte pozor, jaké zařízení se chystáte skenovat. [pokračování článku]

Xiaomi Mibro Lite jsou cenově dostupné hodinky s AMOLED displejem a 2,5D sklem

Loni společnost Xiaomi představila cenově dostupné chytré hodinky Mibro Air. Letos přichází s dalšími hodinkami Mibro s přídomkem Lite. Nabídnou zajímavé parametry a atraktivní design za slušnou cenovku. [pokračování článku]

Fototest – iPhone 13 Pro vs iPhone Xs aneb jak velký rozdíl dělají tři roky?

Apple letos představil iPhone 13 Pro, který opět výrazně vylepšuje fotoaparát. Srovnávat pokrok s loňským modelem nedává příliš smysl, rozdíl ve výsledné kvalitě fotografií pravděpodobně nebude tak velký. Rozhodli jsme se tudíž provést porovnání se tři roky starým top modelem iPhone Xs. Vítěz testu je sice předem jasný, přesto jsme si položili několik otázek. Dává smysl majitelům těmto starších iPhonů smysl kupovat novinku? Jak moc se zlepšilo HDR a jak moc kvalitnější noční fotky získáte? [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #39 – předplacenky, USB C, CIVI a další novinky



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #40 – Nokia tablet, výpadek Facebooku a nový díl podcastu

reklama reklama