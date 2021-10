Amazfit představuje hned trojici hodinek s Zepp OS

Společnost Amazfit světu představila své nové tři chytré hodinky, které přichází s proprietárním systémem Zepp OS. Výrobce tentokrát vsadil na dlouhou výdrž baterie a řadu zdravotních i fitness funkcí. Pojďme si společně jednotlivé modely podrobněji představit.

Začněme u nejvybavenějšího modelu. GTR 3 Pro varianta přichází se stylově a moderně vypadajícím designem, takže na rukou budete mít velký kulatý displej v hliníkovém těle. V prodeji jsou dvě barevné varianty – Madrid Infinite Black a Madrid Brown Leather. V druhém případě je k dispozici kožený pásek, který v barevné kombinaci vypadá mimořádně dobře.

Hmotnost hodinek se pak zastavila na 32 gramech. Na pravé straně najdeme tlačítko a digitální korunku, přičemž mezi nimi je mikrofon. Co se displeje týká, přítomný je 1,45palcový AMOLED panel s hustotou 331 ppi. Obraz by tak měl být ostrý a živý. Poměr obrazovky k tělu hodinek je 70,6 %, což je působivá hodnota.

Systém Zepp OS nabízí více než 150 sportovních režimů, monitoruje vaši úroveň stresu a poskytuje 24/7 zdravotní statistiky. Rozhraní je přizpůsobitelné s více než 150 ciferníky a možností vytvořit si vlastní ciferník. GTR 3 Pro má také 2,3GB úložiště pro hudbu, reproduktor a připojení Wi-Fi. Pokud jde o baterii, použit byl akumulátor s kapacitou 450 mAh. Podle Amazfitu by tato baterie měla vydržet až 12 dní na jedno nabití. Cena by měla startovat na 229,99 dolarech, tj. cca 5 000 Kč bez DPH.

Tato varianta má podobný design modelu GTR 3 Pro. Použit byl tedy hliník a je k dispozici ve dvou barvách – Verona Thunder Black a Verona Beige. Máme tu stejné ovládání pomocí digitální korunky, systém Zepp OS a stejné funkce.

Hlavní odlišností je velikost displeje, která je v tomto případě menší, konkrétně 1,39 palců. Stále se ale jedná o AMOLED panel s logicky nižším rozlišením a hustotou pixelů 326 ppi. Poměr obrazovky k tělu hodinek je 66 %, což je stále lepší hodnota než u Apple Watch (60 %).

Ovšem menší displej a nižší rozlišení má své výhody. Hodinky mají stejnou 450mAh baterii, takže vydrží déle – přesněji 21 dní. To je téměř dvojnásobná výdrž. GTR 3 však nemá vnitřní úložiště pro hudbu, reproduktor a ani Wi-Fi konektivitu. Bez reproduktoru si tedy s hodinkami nezavoláte. Cena startuje na 179,99 dolarech, tj. cca 4 000 Kč bez DPH.

Třetí novinkou jsou hodinky GTS 3. Amazfit jej uvádí jako sportovně zaměřené hodinky, tudíž zde najdeme velký čtvercový displej a velmi tenkou konstrukci. Váha se proto také zastavila na pouhých 24,4 gramech.

Opět začněme barevnými variantami, kterých je tentokrát o jednu více – Zurich Brown, Zurich White a Zurich Black. I tentokrát se na pravé straně hodinek nachází digitální korunka pro práci se systémem.

Velikost displeje je 1,75 palců a taktéž jde o AMOLED panel s vysokým rozlišením a hustotou 341 ppi. Poměr obrazovky k tělu hodinek je 72,4 %. Stejně jako GTR 3, postrádá i tento model reproduktor, Wi-Fi konektivitu a úložiště pro hudbu. Naopak tu máme systém Zepp OS se všemi funkcemi, jako nabízí předchozí modely.

Jelikož konstrukce hodinek nenabízí tolik prostoru, baterie byla zmenšena na 250 mAh. Díky tomu se na jedno nabití dostanete na 12 dní. Amazfit GTS 3 bude brzy v prodeji za 179,99 dolarů, za zhruba 4 000 Kč bez DPH.

