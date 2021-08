Zdroj: Seznam.cz

To nej z uplynulého týdne #31 – levnější předplatné, MagDart, Waze a Mapy.cz

Youtube Premium Lite je levnější verzí předplatného

Youtube Premium je placená služba, v rámci které uživatel dostane možnost sledovat obsah z této platformy bez reklam, může si ho stáhnout do aplikace, případně je k dispozici Youtube Music (již v ceně). Případně si můžete pořídit jen Youtube Music. Nebyla zde ale verze, která by nabídla předplatné jen pro Youtube jako takový. To se mění s novým tarifem Youtube Premium Lite. [pokračování článku]

Realme Narzo 30 5G oficiálně v Česku

Společnost Realme nedávno potvrdila příchod série Narzo na český trh, přičemž prvním mobilem se stal Narzo 30A. Dnes společnost potvrdila, že na český trh míří další model této série. Konkrétně se jedná o Realme Narzo 30 5G, jehož název se může plést s Realme Narzo 30. Jediný rozdíl není jen v podpoře sítí páté generace. [pokračování článku]

Waze vás nově informuje před jízdou o dopravní situaci

Mobilní navigace Waze je opravdu velmi užitečná aplikace. Ačkoliv znáte cestu z bodu A do bodu B jako vlastní nohy, stále se vyplatí navigovat se přes Waze. Aplikace totiž dokáže v reálném čase přeplánovat rychle trasu, vybrat jinou a tím se vyhnete nepříjemným zácpám. Velice užitečný nástroj nyní služba posouvá na další úroveň. Ještě než se rozjedete vám nově nabídne informaci o dopravě. Tuto funkci si vychutnáte jak na iOS, tak na Androidu. [pokračování článku]

Realme MagDart je magnetické příslušenství k novým mobilům

Apple přišel na trh s novinkou nazvanou MagSafe, což je v podstatě magnetické uchycení příslušenství k iPhonům. Na trhu ale najdete některé produkty, které používají magnety pro udržení mobilního telefonu, ale nic sofistikovaného zde nehledejte. Nyní přichází Realme se svým řešením nazvaným MagDart. Podobnost je zde nesporná, ale po technologické stránce jde tento výrobce dál, než se asi odváží sám Apple. [pokračování článku]

Facebook chce analyzovat WhatsApp zprávy pro reklamní účely

Uživatelé čím dál více řeší soukromí svých dat, zejména pak samotnou komunikaci. Nabízí se komunikační služby s end-to-end šifrováním, kde samotná služba neví, co je posíláno. Nemá jednoduše přístup k samotným datům, tedy textům. Mezi takové služby patří WhatsApp, což je tak trochu problém pro samotný Facebook. Ten by nejraději analyzoval všechny chaty, aby mohl lépe cílit reklamu, ale nemůže kvůli nastavenému šifrování. Nyní se ale začíná pracovat na řešení, které by mělo uspokojit Facebook i samotné uživatele, možná. [pokračování článku]

WhatsApp dostává funkci jednorázového zobrazení fotek a videí

WhatsApp patří mezi ty služby, kde se novinky testují po dlouhou dobu, než se dostanou do stabilní verze aplikace. Jednou takovou je možnost odeslat fotky a videa pro jednorázové zobrazení. Na funkci se pracovalo dlouhé měsíce a teprve nedávno si mohli novinku vyzkoušet uživatelé beta verze aplikace WhatsApp. Tentokrát ale vývojáři nečekali příliš dlouho a funkce je dostupná pro všechny. [pokračování článku]

Chystá se Snapdragon Wear 5100 pro chytré hodinky

Qualcomm nedávno oznámil, že chystá nové procesory pro chytré hodinky. Bohužel neposkytl jakýkoliv časový rámec, kdy očekávat samotné představení. Naštěstí se dozvídáme nějaké informace díky tomu, že společnost aktualizovala zdrojové kódy v rámci Code Aurora Forum. Zde se nově zmiňuje chystaný procesor. [pokračování článku]

Wear OS 3 bude podporovat i alternativní asistenty

Nový systém Wear OS 3 vznikl ve spolupráci se společností Samsung, která tak opustila svůj systém Tizen na chytrých hodinkách. Již co nevidět se dočkáme představení právě Galaxy Watch 4 hodinek s Wear OS, přičemž máme očekávat delší dobu na jedno nabití, plynulejší systém a větší možnosti. Spolupráce ale asi nese i podmínky, které mohou být dobré i špatné, nebo ne příliš povzbudivé. [pokračování článku]

Realme neuhlídalo podrobnosti kolem novinky 8s

V pořadí 8. generace telefonů od společnosti Realme bude mít ještě své pokračování. Nejnovější únik přibližuje model Realme 8s, který zapadne mezi konkurenty ve střední třídě. Čínský výrobce před širokou veřejností nedokázal uhlídat hlavní specifikace z výpisu výbavy včetně konečné podoby. Nejbližší dny či týdny pravděpodobně přinesou další upřesňující informace. [pokračování článku]

Realme Flash aspiruje mezi top modely

Společnost Realme představila svou novou technologii MagDart, což je zároveň i název mnoha příslušenství. Ve své podstatě se jedná o kopii MagSafe od Applu, jen třeba bezdrátová technologie nabíjení nabízí až 50 W. Rozhodně se jedná o pokrok, jelikož se dočkáme i mobilů s bezdrátovým nabíjením. Zatím ale takové zařízení Realme nemá, i proto v rámci prezentace byl ukázán smartphone Realme Flash. Nyní se dozvídáme jeho specifikace. [pokračování článku]

Huawei Nova 8 míří konečně do světa, ale s jednou podstatnější změnou

Těsně před Vánocemi společnost Huawei uvedla novinky v rámci série Nova pro čínský trh. Nebylo ale jasné, jestli se jich dočkáme. Nyní zde máme první náznak, že Huawei začne s distribucí v Evropě, možná ve světě. Konkrétně Huawei Nova 8 zamířil do Ruska, ale nejedná se zcela o ten samý model, který se prodává v Číně. [pokračování článku]

Mapy.cz dostávají hlasové vyhledávání a také příkazy

Hlasové povely byly nakonec v beta verzi jen jeden týden. Kompletní funkcionalita je dostupná ve stabilní verzi aplikace, přičemž Mapy.cz upřesňují, že lze používat příkazy jako „naviguj mě domů“, „naviguj do práce“ a „naviguj na + konkrétní adresa“. Stále je ale nutné stisknout ikonu mikrofonu. To je sice pohodlnější, než aktivovat klávesnici a pak stisknout diktování, ale hodila by se nějaká aktivační fráze. [pokračování článku]

Apple začne skenovat fotografie, aby odhalil obsah spojený s neužíváním dětí

Apple si velmi potrpí na soukromí uživatelů, což jde vidět snad v každé službě, aplikaci nebo systému, které vytváří. Například u iCloud umožňuje, aby uživatelé nechali šifrovat obsah, díky čemuž k němu nemá přístup ani Apple. To v podstatě vedlo k nemožnosti skenovat například fotografie. To se do jisté míry změní, zejména s ohledem na odhalování materiálu spojeného se sexuálním zneužíváním dětí. [pokračování článku]

OPPO láká na novou generaci selfie kamery pod displejem, která přinese mnohá vylepšení

Když OPPO poprvé světu představilo svou selfie kameru umístěnou pod displejem, jednalo se o zajímavou novinku, která však v praxi příliš neuspěla. Nejen že část displeje překrývající kameru byla snadno pozorovatelná, ale zejména kvalita výsledných fotografií nebyla vůbec dobrá. Nyní ale společnost představuje novou, již třetí generaci této kamerky, která slibuje mnohá vylepšení v čele s mnohem kvalitnějšími fotografiemi a také méně rušivou částí displeje. [pokračování článku]

Galaxy S21 se prodalo o 47 % méně než Galaxy S10

Když se na trhu objevila série Galaxy S21, Samsung se plácal po ramenou za velmi dobré prodejní začátky. Po šesti měsících od uvedení nová data ale naznačují, že se poptávka po telefonech významně zmenšila a prodeje zaostávají za modely předchozích generací. [pokračování článku]

Apple si pohrává se skrolovatelným displejem

Internetem kolují spekulace kolem zařízení od Applu s ohebným displejem, ale dle posledních reportů je takový iPhone nebo iPad otázkou dvou až tří let. Dá se říci, že Apple pravděpodobně pracuje na použití ohebného zobrazovacího panelu, ale ukazuje se, že si pohrává i s možností použití skrolovatelného displeje. [pokračování článku]

Bang & Olufsen oznámil ANC sluchátka Beoplay EQ

Dánský výrobce prémiových audio zařízení, společnost Bang & Olufsen oficiálně oznamuje svoje první bezdrátová sluchátka s funkcí aktivního potlačení okolního hluku (ANC). Na první pohled působí zcela obyčejným dojmem, ale budoucí majitelé bez pochyb čeká nadstandardní hudební zážitek vykoupený poměrně vysokou cenou. Prodej nejprve odstartoval v Číně a Japonsku, přičemž zbytek světa se dočká až 19. srpna. [pokračování článku]

Aplikace Gboard nabízí osekání funkcí schránky

V poslední době se Google stará o softwarovou klávesnici Gboard. Naposledy jsme se dočkali změny nastavení pro emoji, díky čemuž si můžete dost funkcí navíc vypnout. Nyní přišla řada na schránku pro zkopírované texty i snímky obrazovek. [pokračování článku]

