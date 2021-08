OPPO láká na novou generaci selfie kamery pod displejem, která přinese mnohá vylepšení

Zdroj: OPPO

Když OPPO poprvé světu představilo svou selfie kameru umístěnou pod displejem, jednalo se o zajímavou novinku, která však v praxi příliš neuspěla. Nejen že část displeje překrývající kameru byla snadno pozorovatelná, ale zejména kvalita výsledných fotografií nebyla vůbec dobrá. Nyní ale společnost představuje novou, již třetí generaci této kamerky, která slibuje mnohá vylepšení v čele s mnohem kvalitnějšími fotografiemi a také méně rušivou částí displeje.

Selfie kamera pod displejem v masové produkci?

Ačkoliv OPPO bylo jedním z prvních výrobců, kteří s technologií poddisplejovou sefie kamerou přišli, dosud svůj vlastní smartphone nepředstavilo. To by se však mohlo brzy změnit, jelikož dle vyjádření společnosti je nová generace kamery mnohem lepší než předchůdci a také připravena na masovou výrobu.

Nová generace kamery pod displejem využívá několik inovativních technologií, jak se poprat s překonáním překážek, se kterými mají problémy ostatní výrobci. Společnost uvádí, že nová generace kamery využívá zmenšeních pixelů displeje v oblasti nad kamerou, aniž by se snížil jejich počet. Díky tomu bude možné docílit vysoké hustoty pixelů okolo 400 PPI, díky čemuž by oblast ukrývající kameru neměla být tolik nápadná. Kromě zmenšených pixelů technologie využívá také transparentní kabeláž obrazovky, která je o 50 % tenčí než tradiční kabeláž, čemuž by měla být propustnost světla na ještě vyšší úrovni.

Část displeje umístěné nad kamerou také obsahuje jeden pixelový obvod pro řízení všech pixelů, díky čemuž bylo možné docílit přesnou kontrolou nad barvami displeje a jasem, jehož odchylka oproti zbytku panelu má být pouze 2 %. Díky jednomu obvodu, který kontroluje veškeré pixely v této oblasti tedy bylo zajištěno to, že uživatelé nezaznamenají žádnou odchylku v jasu ani barevnosti displeje, celý displej tak bude působit jako jeden panel bez jakéhokoliv narušení. Výrobce myslel také na vypalování pixelů části displeje, díky architektuře pixelů 1:1 a algoritmům proti vypalování se tak má životnost prodloužit o 50 %.

Kromě vylepšené části displeje OPPO také zapracovalo na algoritmech pro vyšší kvalitu výsledných fotografií. O vylepšení fotografie se stará umělá inteligence pro redukci šumu, HDR a pokročilé AWB (automatické vyvážení bílé), snímky tak mají být mnohem lepší než u předchozích generací.

OPPO prozatím jakékoliv zařízení s novou generací poddisplejové selfie kamery neoznámilo, vzhledem k uvedení této technologie je však jen otázka času, kdy i tento výrobce smartphone s takovou kamerou představí.

Zdroje: xda-developers.com, oppo.com



Domů » Články » OPPO láká na novou generaci selfie kamery pod displejem, která přinese mnohá vylepšení

reklama reklama