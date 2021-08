Galaxy S21 se prodalo o 47 % méně než Galaxy S10

Když se na trhu objevila série Galaxy S21, Samsung se plácal po ramenou za velmi dobré prodejní začátky. Po šesti měsících od uvedení nová data ale naznačují, že se poptávka po telefonech významně zmenšila a prodeje zaostávají za modely předchozích generací.

Analytici z Kiwoom Securities tvrdí, že Samsung během prvních šesti měsíců dodal 13,5 mil. kombinovaných jednotek řady Galaxy S21, což znamená, že jde o jednu z nejprodávanějších sérií Galaxy S vůbec. Čísla ale velice rychle klesla, ve srovnání se špatně prodávající Galaxy S20 řadou dokonce o 20 %. Této série se prodalo 17 mil kusů za šest měsíců, a to se ve světě poprvé objevil COVID-19.

Porovnání je ještě dramatičtější, ohlédneme-li se do roku 2019. V té době Samsung nabízel Galaxy S10. Těchto telefonů se za šest měsíců prodalo impozantních 25,5 mil. kusů. V praxi to znamená, že za dva roky klesla poptávka po TOP řadě Samsungu o 47 %.

Výrobce dokonce výrazně snížil ceny telefonů a představení posunul na leden, aby se řada Galaxy S21 dokázala osamostatnit vedle konkurence. Zdá se ale, že tento krok příliš úspěšný nebyl.

