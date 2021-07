Realme uvádí sérii Narzo, začíná s modelem Narzo 30A

Zdroj: Realme

Realme patří mezi rychle rostoucí značky, čemuž odpovídá i portfolio modelů. Každou chvíli se dočkáme nějaké novinky, ale některé řady měly omezenou dostupnost. Příkladem je série Narzo, ale ta nově míří na český trh. Realme prezentuje mobily Narzo jako levné herní mobily. Takový má být i Realme Narzo 30A, který jako první přichází do Česka.

Realme představilo modely Narzo 30 a Narzo 30 5G

Herní telefon?

Narzo 30A je asi nejlevnější aktuální model od Realme zapadající dle výrobce do kategorie herních zařízení. Neočekávejte nějak úchvatné specifikace, ale za danou cenu se nabízí poměrně zajímavý kus hardwaru.

„Telefony z řady realme narzo 20 si získaly velkou oblibu hlavně u milionů mladších uživatelů, které oslovila kombinace herního výkonu, velké baterie, rychlého nabíjení a nízké ceny. Série narzo 30 zdědí nejlepší vlastnosti svých předchůdců a přidá zase něco navíc. Tím pomůže naše silné postavení mezi mladými po celém světě ještě upevnit,“ říká Madhav Sheth, vice prezident a CEO realme pro Evropu a Indii.

Novinka hlavně zaujme baterií o kapacitě 6000 mAh s podporou 18W nabíjení. To rozhodně ocení hráči, jen procesor nezapadá do vyšších kategorií. Zde došlo na použití Helio G85 od Mediateku, který dokáže obsloužit mnoho aplikací a her. V této cenové kategorii rozhodně vybočuje.

Ačkoliv Narzo 30A má být herní mobil, tak Realme použilo starší úložiště typu eMMC 5.1. Zde asi pocítíte nižší rychlost zejména u instalací a načítání aplikací a her, pak by ale neměl být problém s plynulostí. Operační paměti jsou již typu LPDDR4x. Do Česka míří ale model s 3 GB RAM, což není dostatečná velikost na práci v mnoha aplikacích. LCD displej má HD+ rozlišení s výřezem pro přední kameru.

Realme Narzo 30A se začne prodávat od 5. července za cenu 2 899 Kč, což je relativně lákavá částka za takto vybavený model. Pokud ale chcete něco výkonnějšího ze série Narzo, tak se také na našem trhu objeví Narzo 30 5G, což je v podstatě Realme V13. Bohužel jsme se nedozvěděli datum uvedení ani cenu. Na to si budeme muset počkat.

Specifikace Realme Narzo 30A

displej: 6,5 palců, 1600 × 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: MediaTek Helio G85

3GB LPPDDR4x RAM

úložiště: 32GB (eMMC) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + realme UI 2.0

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.8 2 MPx, monochromatický přední – 8 MPx, f/2.1

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack

rozměry: 164,5 × 75,9 × 9,8 mm, 207 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 6000 mAh + 18W

Zdroj: Tisková zpráva



