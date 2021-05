Samsung nabídne 3 roky podpory pro hodinky s Tizen OS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Hodně spekulací se točilo kolem operačního systému Wear OS od Googlu. Včera jsme se dočkali představení budoucích plánů a uvedení nové verze, na které spolupracuje i samotný Samsung. Ten mimo jiné co nevidět uvede několik modelů s Wear OS. Bohužel to také znamená konec pro další operační systém, Tizen OS.

Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Tizen OS končí

Samsung se pochlubil, že představí hodinky s Wear OS, ale již ne tak úplně zaznělo, co se stane se stávajícím systémem Tizen OS. Došlo ale k potvrzení, že tento systém ve své podstatě končí a od teď se bude věnovat společně s Googlem Wear OS.

Samozřejmě se hned naskýtá otázka, co se stane se stávajícími modely s Tizen OS. Dobrou zprávou je, že neskončí ze dne na den. Samsung konkrétně slibuje tři roky aktualizací. Doba jako taková se počítá od uvedení konkrétního modelu na trh. Když vezmeme v potaz, že poslední model byl představen v minulém roce, tak by se uživatelé měli dočkat aktualizací až do roku 2023. To bude více méně mezní datum.

Galaxy Watch 3 – klasika od Samsungu [recenze]

Samsung ale neuvedl, jestli majitelé stávajících hodinek budou dostávat i nové funkce, nebo se aktualizace budou týkat oprav chyb a optimalizací. Zřejmě se dočkají ještě nějakých vylepšení v tomto roce, možná v příštím, ale jejich frekvence bude čím dál menší.

