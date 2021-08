Mapy.cz dostávají hlasové vyhledávání a také příkazy [aktualizováno]

Zdroj: Seznam.cz

Aktualizováno 5. 8.

Hlasové povely byly nakonec v beta verzi jen jeden týden. Kompletní funkcionalita je dostupná ve stabilní verzi aplikace, přičemž Mapy.cz upřesňují, že lze používat příkazy jako „naviguj mě domů“, „naviguj do práce“ a „naviguj na + konkrétní adresa“. Stále je ale nutné stisknout ikonu mikrofonu. To je sice pohodlnější, než aktivovat klávesnici a pak stisknout diktování, ale hodila by se nějaká aktivační fráze.

Původní článek 28. 7.

Každou chvíli se objeví nějaká novinka ve službě Mapy.cz od Seznamu. Dnes zde máme menší pokrok v ovládání samotné aplikace pro mobilní telefony. Nově budete moci ovládat aplikaci hlasem, ale je zde několik nedostatků.

Ovládání hlasem

Aktuální beta verze aplikace Mapy.cz nabízí možnost ovládání hlasem. Konkrétně můžete využít vyhledávání nebo dokonce i příkazy. Bohužel kompletní seznam příkazů nemáme k dispozici, ale budete moci například použít „navigovat do práce“.

Jedná se o jednoduchou a možná užitečnou novinku, ale má své podstatné mínus. Aplikaci nelze ovládat hlasem bez interakce od uživatele. Není zde například nějaká fráze na aktivaci a budete muset vždy kliknout na ikonu mikrofonu. Nedostatek je větší v případě navigování. Trefit se na ikonu může být komplikovanější. Vzhledem k tomu, že je novinka zatím v beta verzi, tak snad se dočkáme dopracování.



