Realme MagDart je magnetické příslušenství k novým mobilům

Apple přišel na trh s novinkou nazvanou MagSafe, což je v podstatě magnetické uchycení příslušenství k iPhonům. Na trhu ale najdete některé produkty, které používají magnety pro udržení mobilního telefonu, ale nic sofistikovaného zde nehledejte. Nyní přichází Realme se svým řešením nazvaným MagDart. Podobnost je zde nesporná, ale po technologické stránce jde tento výrobce dál, než se asi odváží sám Apple.

MagDart

Nejenže MagDart používá magnety pro udržení příslušenství na samotném smartphonu, ale i použití je velmi podobné. V tomto ohledu se nejedná o nic překvapivého. Samotné produkty ale nabízí zajímavější specifikace. Například se nabízí 50W bezdrátová magneticky uchycená nabíječka. Dále je zde 15W verze, která se chlubí tenkým profilem, pouze 3,9 mm. Realme zde přímo poukazuje, že je tenčí o 26,4 % než nabíječka MagSafe od Applu.

Dále se zde nabízí menší kombo tvořené stanicí a powerbankou. Dokáží mezi sebou spolupracovat, takže například není potřeba powerbanku odjímat z mobilu.

Také jsme se dočkali další produktů v rámci této nové série. MagDart Beauty Light je připojitelný blesk pro lepší selfie snímky, dále je zde také peněženka na platební karty, která je doplněna o stojánek. Dokonce zde bude speciální pouzdro pro Realme GT (recenze), které tak dostane bezdrátové nabíjení.

Společnost se nepochlubila u některých produktů detailnějšími specifikacemi. Zatím ani neznáme cenu. Co se týče samotného smartphonu s přímou podporou MagDart, tak se jedná o model Realme Flash. Bohužel to je jen koncept a není jasné, jestli takto bude vypadat skutečný smartphone, který by se měl dostat na trh.

