Apple si pohrává se skrolovatelným displejem

Internetem kolují spekulace kolem zařízení od Applu s ohebným displejem, ale dle posledních reportů je takový iPhone nebo iPad otázkou dvou až tří let. Dá se říci, že Apple pravděpodobně pracuje na použití ohebného zobrazovacího panelu, ale ukazuje se, že si pohrává i s možností použití skrolovatelného displeje.

Apple údajně zaslal ohebný iPhone Foxconnu k testování, k představení dojde za dva roky

iPhone se skrolovatelným displejem?

Již nyní lze na trhu najít první smartphone se skrolovatelným displejem. Novinka Oppo X 2021 zaujala celý svět, ale dle nejnovějšího patentu se Apple touto cestou asi nevydá. Dozvídáme se totiž o trochu jiném použití takového displeje. Místo rozšiřování zobrazovací plochy si Apple pohrává s možností, že se displej bude pohybovat uvnitř samotného zařízení.

Patent popisuje mechanismus, který posouvá se samotným displejem. Pro horizontální pohyb zde není mnoho místa, proto se bude rolovat. Tento mechanismus by měl umožnit využití celé přední strany pro zobrazení obsahu, přičemž při zarolování do strany se odhalí patřičné senzory. Evidentně si Apple pohrává s možností schování nejen předního foťáku a 3D snímání obličeje. Vzhledem k tomu, že by byl celý mechanismus schovaný uvnitř zařízení, mohl by mít takový iPhone kompletní certifikaci IP68, tedy odolnost vůči vodě i prachu.

Zatím se jedná o patent a není jasné, jestli náhodou již neexistuje nějaký prototyp ve společnosti Apple. Pokud se ale podíváme na konkurenci, tak ta se vydává jinou cestou. Do samotného displeje se dnes již integruje schovaná přední foťák a pro biometrickou identifikaci používají čtečku otisků prstů v displeji.

