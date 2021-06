WhatsApp získává mizející fotky a videa, zatím v betě

Zdroj: Dotekomanie.cz

Komunikační platformy se snaží nabídnout uživatelům co nejvíce možností. WhatsApp delší dobu například pracoval na možnosti poslání fotografie nebo videa, přičemž po zobrazení došlo k odstranění. Dalo by se říci, že se jedná o funkci, která je vlastní platformě Snapchat. Vypadá to, že novinka je takřka připravena.

Jednou a dost

WhatsApp zřejmě celou funkcionalitu připravil do takové fáze, že je možné ji vyzkoušet v rámci beta verze. Konkrétně je dostupná ve variantě 2.21.14.3 beta. Funkce se tak trochu ukrývá, ale rozhodně ji nepřehlédnete. Při odesílání fotografie nebo videa uvidíte vedle šipky pro odeslání tlačítko s jedničkou.

Po aktivaci se zobrazí informace, že dojde ke znepřístupnění obsahu po zhlédnutí. Jednoduše si fotku nebo video nebude moci uživatel znovu prohlédnout. Zde ale stojí za zmínku, že není deaktivovaná funkce pro vytvoření snímku obrazovky. Na druhou stranu se dozvíte, pokud tak druhá strana učiní.

Zatím není jasné, kdy se novinka dostane mezi všechny uživatele a jestli se něco nezmění. Pokud ale chcete, můžete si vše vyzkoušet v rámci beta verze. Bohužel samotný beta program je již plný a musíte so najít věrohodný instalační balíček.

