Apple začne skenovat fotografie, aby odhalil obsah spojený s neužíváním dětí

Apple si velmi potrpí na soukromí uživatelů, což jde vidět snad v každé službě, aplikaci nebo systému, které vytváří. Například u iCloud umožňuje, aby uživatelé nechali šifrovat obsah, díky čemuž k němu nemá přístup ani Apple. To v podstatě vedlo k nemožnosti skenovat například fotografie. To se do jisté míry změní, zejména s ohledem na odhalování materiálu spojeného se sexuálním zneužíváním dětí.

NeuralHash

Apple pracoval na novém systému NeuralHash, který má za za cíl odhalit fotografie, které jsou spojeny se sexuálním zneužíváním dětí. V tomto případě ale nebude zasahovat do samotných šifrovaných dat v iCloud. Místo toho se rozhodl jít trochu jinou cestou. NeuralHash totiž bude pracovat na zařízení uživatele, nikoliv v cloudu, tedy v iCloud.

NeuralHach bude generovat specifický řetězec vytvořený z fotografie. Ten se následně porovná s databází známého obsahu právě kolem sexuálního zneužívání dětí. Tuto databázi poskytnou organizace zabývající se tímto problémem, například NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Apple pracuje na vylepšené verzi, která bude moci odhalit i upravené fotografie, tedy oříznuté nebo zmenšené. Ke kontrole by mělo dojít těsně před tím, než se obsah dostane do iCloud.

Společnost dále uvádí, že jde zde několik vrstev ochran a filtrů, než se nějaký nález dostane k ruční kontrole. Novinka bude implementována do iOS 15 a macOS Monterey. Bude pracovat výhradně na zařízení uživatele. Dle dostupných informací bude fungovat zatím jen v USA, ale následně dojde k rozšíření do dalších zemí.

Dále dojde k nasazení podobného systému u iMessage u dětských účtů, přičemž zde bude aktivní kontrola, která upozorní uživatele. Kromě toho může také upozornit rodiče, že potomek odeslal nebo přijal obsah se sexuální tématikou. Také dojde k nasazení u Siri a Vyhledávání, kde po zadání dotazu s tématikou sexuálního zneužívání dětí dojde k upozornění na závadnost.

Apple dlouho odolával i tomuto skenování závadného obsahu, ale nakonec přichází s tímto řešením. Něco podobného řeší i další cloudové služby. Například Dropbox, Google a Microsoft něco podobného dělají již nyní.

