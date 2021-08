Youtube Premium Lite je levnější verzí předplatného

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube Premium je placená služba, v rámci které uživatel dostane možnost sledovat obsah z této platformy bez reklam, může si ho stáhnout do aplikace, případně je k dispozici Youtube Music (již v ceně). Případně si můžete pořídit jen Youtube Music. Nebyla zde ale verze, která by nabídla předplatné jen pro Youtube jako takový. To se mění s novým tarifem Youtube Premium Lite.

Youtube Premium Lite

Nový název naznačuje, že nové předplatné je nějak ochuzeno o funkce. Ve skutečnosti se nabízí jen jedna jediná bonusová vlastnost. Při koupi Youtube Premium Lite dostane uživatel možnost sledovat všechna videa na Youtube bez reklam. Dá se tedy říci, že Youtube Premium Lite jen odstraňuje reklamu, přičemž peníze takto získané míří na podporu Youtube a hlavně tvůrců.

Nový tarif je zatím pilotně spuštěn v Belgii, Dánsku, Finsku, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku. Jeho cena byla nastavena na 6,99 eur, tedy v přepočtu přibližně 180 Kč měsíčně. Pokud Youtube plánuje rozšíření i do Česka, tak cena musí být značně nižší, jelikož u nás stojí Youtube Premium právě 179 Kč.

Vzhledem k tomu, že ve vyjmenovaných zemích stojí Youtube Premium 11,99 eur, tak 60 % z původní ceny může být lákavé. Pokud bychom použili tento vzorec na českou cenu, Youtube Premium Lite by mohlo stát přibližně 107 Kč. Měsíčně. Zatím si ale budeme muset počkat na rozšíření.

