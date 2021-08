Nokia XR20; Zdroj: HMD Global

To nej z uplynulého týdne #30 – pořádná porce nových mobilů

GoMobil zvýhodnil neomezený tarif bez dat, ale jen dočasně

Za poslední dobu jsme se dočkali několika zajímavých změn na současném trhu s tarify operátorů. Některé nabídky jsou jen dočasné a jiné jsou dostupné jen do určitého data. Zpravidla došlo na snižování cen datových balíčků, ale tentokrát zde máme jinou novinku od virtuálního operátora GoMobil. [pokračování článku]

Nokia XR20 je odolná novinka s bezdrátovým nabíjením

HMD Global se poměrně dobře stará o značku mobilů Nokia. Rozhodně se nyní těší většímu zájmu než v dobách, kdy měl otěže Microsoft. Dnes zde máme ale novinku v podobě odolného smartphonu Nokia XR20. Je to první model zapadající do této kategorie. Nabízí poměrně zajímavé vlastnosti, byť jedna součástka ne tak úplně zapadá do této cenové hladiny. [pokračování článku]

Nokia C30 je novinka s 6000mAh baterií

HMD Global má v plánu představit top model, ale zatím spíše dochází k nejrůznějším odkladům. Dnes jsme se například dočkali uvedení odolného a celkem zajímavě vybaveného modelu Nokia XR20, ale kromě toho zde máme další novinku v podobě smartphonu Nokia C30. Bohužel jen jedna specifikace vypadá zajímavě. [pokračování článku]

Nokia 6310 se vrací, ale specifikace nestojí za řeč

Už je to dvacet let od uvedení původního mobilu Nokia 6310. Mnozí jistě zavzpomínají na design, možnosti a funkcionalitu. HMD Global tento model uvádí v reinkarnované podobě na trh, opět s označením Nokia 6310. Možná byste očekávali tlačítkový mobil se značně vylepšenou výbavou, ale asi budete zklamáni. [pokračování článku]

ZTE Axon 30 přichází s druhou generací foťáku pod displejem

Minulý rok společnost ZTE uzmula prvenství s mobilním telefonem ZTE Axon 20, který jako první měl zabudovanou kameru pod displejem. Hodnocení byla ale poměrně špatná, jelikož kvalita snímků neodpovídá dnešní době u jiných mobilů. I tak se jednalo o krásnou ukázku technologií. Dnes zde máme nástupce v podobě ZTE Axon 30. [pokračování článku]

Nothing ear (1) oficiálně, první produkt za 99 eur

Nově vzniklá společnost Nothing začala lákat na uvedení prvního produktu před nějakou dobou, přičemž se zaměří převážně na příslušenství. Dnes jsme se dočkali nových bezdrátových sluchátek Nothing ear (1). Jeji cena je 99 eur, tedy v přepočtu přibližně 2 550 Kč. Do prodeje zamíří již 31. července. [pokračování článku]

Mediatek představil procesor Kompanio 1300T

Mediatek silně konkuruje hlavnímu rivalovi Qualcommu, přičemž se dají zásluhy připisovat nové sérii procesorů Dimensity. Například novinka OnePlus Nord2 je poháněna nejvýkonnějším modelem Dimensity 1200. Firma se ale snaží proniknout i do jiných segmentů, což dokazuje novinkou Kompanio 1300T. [pokračování článku]

Qualcomm chystá nové procesory pro chytré hodinky

V červnu minulého roku jsme se dočkali nového procesoru pro chytré hodinky od společnosti Qualcomm. Letos ale došlo k poměrně zásadnímu oznámení. Dočkali jsme se Wear OS 3, na kterém spolupracuje s Googlem i Samsung. Bohužel aktualizace bude dostupná jen právě pro novější procesory. V tomto týdnu ale přibyla další novinka, respektive předzvěst novinek. Qualcomm oznámil své plány na nové procesory pro chytré hodinky. [pokračování článku]

Mapy.cz dostávají hlasové vyhledávání a také příkazy

Každou chvíli se objeví nějaká novinka ve službě Mapy.cz od Seznamu. Dnes zde máme menší pokrok v ovládání samotné aplikace pro mobilní telefony. Nově budete moci ovládat aplikaci hlasem, ale je zde několik nedostatků. [pokračování článku]

Intel bude vyrábět čipy pro Qualcomm

Současný trh je dosti komplikovaný, jelikož na jednu stranu je zde silná konkurence mezi společnostmi, na tu druhou vidíme, jak mezi sebou spolupracuji. Například Samsung a Apple si konkurují na trhu se smartphony, ale mezitím je Samsung dodavatelem součástek pro Apple. Něco podobného je také mezi firmami Intel a Qualcomm. Qualcomm se snaží dostat do segmentu, kde je hlavním hráčem Intel, což platí i naopak. Dnes zde máme ale novinku, která přináší spolupráci mezi oběma společnostmi. [pokračování článku]

Poco X3 GT je další novinka v nové sérii GT

Poco nedávno uvedlo nový model nesoucí označení Poco F3 GT a dnes zde máme další novinku Poco X3 GT. Dle názvu byste asi usoudili, že se bude jednat o upravenou verzi modelu Poco X3 Pro, ale není tomu tak. [pokračování článku]

Huawei P50 Pro oficiálně, na megapixelech se nešetřilo

Dlouho jsme si museli počkat na nový top model od společnosti Huawei. Po letmém oznámení, že novinka bude a několika odkladech, zde máme Huawei P50 Pro. Došlo na oficiální představení pro čínský trh, ale zároveň jsme se dočkali uvedení verze pro globální trh, která bude postrádat jednu klíčovou specifikaci. [pokračování článku]

Huawei P50 je základní model s plochým displejem a Snapdragonem

Huawei konečně představil své top modely, přičemž P50 Pro má velké ambice. Huawei P50 se dá považovat za ořezanou verzi, která bude lákat zejména na nižší cenu oproti Pro verzi. Bohužel zatím neznáme částku, kterou si výrobce řekne. [pokračování článku]

Motorola Edge 20 Pro oficiálně, přijde na 17 999 Kč

Už je to nějaká doba od představení prvních modelů Edge od společnosti Motorola. Dnes zde máme pokračování v podobě Motorola Edge 20 Pro. Tentokrát ale společnost neláká na zakřivený displej, což tak nějak odporuje samotnému názvu. [pokračování článku]

Motorola Edge 20 je levnější a skoro stejně dobře vybavená novinka

Dnes společnost Motorola představila několik novinek, mezi kterými je i Motorola Edge 20. Jedná se o ořezanou verzi modelu Motorola Edge 20 Pro. Několik ústupků je citelných, ale ve své podstatě se i tak nabízí slušně vybavená novinka. [pokračování článku]

Motorola Edge 20 Lite je nejlevnější novinka z nové série

Motorola dnes představila novou sérii Edge 20. Kromě nejvybavenějšího modelu a základního zde máme také Motorola Edge 20 Lite. Už jen podle názvu je jasné, že se jedná o nejslabší novinku s lákavější cenou. I tak některé specifikace jsou lepší než u předcházejících modelů. [pokračování článku]

Google si posvítí na neaktivní vývojářské účty

Google dělá jednou za čas změny i v rámci podmínek pro vývojáře. Tentokrát jsme se dočkali novinek, které nejvíce postihnout staré aplikace, respektive starší vývojářské účty. [pokračování článku]

Máte starý mobil s Androidem? Brzy se už nepřihlásíte v Google aplikacích

Google se snaží podporovat starší verze systémů poměrně dlouho, aspoň co se týče aplikací a služeb. Pokud ale uživatelská základna klesne na minimum, ukončí podporu. To automaticky ještě neznamená, že vše přestane fungovat, spíše již nebudou k dispozici aktualizace a postupem času mohou být aplikace nestabilní. Nedávno například došlo k rozhodnutí o ukončení podpory u Google Play Služeb pro starší mobily. Nyní zde ale máme trochu dramatičtější změnu. [pokračování článku]

Na Google Play Protect se nelze spolehnout dle nové analýzy

Nedávno jsme vás informovali, že samotné aplikace a hry nejsou příliš bezpečné. Vývojáři dost často zapomínají na ošetření chyb a zranitelností, přičemž některé jsou známé i delší dobu. Je nutné si dávat pozor hlavně na hry zdarma. Samozřejmě si můžete vybavit smartphone s Androidem o bezpečnostní software, tedy takovou obdobu antiviru. K dispozici je celá řada produktů, ale dost se liší ve schopnosti odchytit hrozby. [pokračování článku]

