Facebook chce analyzovat WhatsApp zprávy pro reklamní účely

Uživatelé čím dál více řeší soukromí svých dat, zejména pak samotnou komunikaci. Nabízí se komunikační služby s end-to-end šifrováním, kde samotná služba neví, co je posíláno. Nemá jednoduše přístup k samotným datům, tedy textům. Mezi takové služby patří WhatsApp, což je tak trochu problém pro samotný Facebook. Ten by nejraději analyzoval všechny chaty, aby mohl lépe cílit reklamu, ale nemůže kvůli nastavenému šifrování. Nyní se ale začíná pracovat na řešení, které by mělo uspokojit Facebook i samotné uživatele, možná.

WhatsApp, šifrování a reklamy

Facebook v tuto chvíli nemůže analyzovat samotná data, tedy chaty. Nemá k nim přístup kvůli šifrování mezi jednotlivými uživateli. Nejraději by ale měl přístup k těmto datům, ale tím by pravděpodobně přišel o velkou uživatelskou základnu. Facebook potvrdil, že v tuto chvíli dává dohromady tým pro výzkum umělé inteligence s cílem analyzovat šifrovaná data.

Jedná se o pomyslný svatý grál. V tomto případě se Facebook snaží o vytvoření homomorfního šifrování, díky kterému by mohl provádět analýzu šifrovaných dat bez toho, aby je musel dešifrovat. Získal by tak informace a data pro lepší zacílení reklamy, ale zároveň by přímo nevěděl, o čem uživatelé komunikují. Respektive celou dobu zůstane komunikace zašifrována, zatímco ji budou systémy Facebooku analyzovat. Díky tomu je zde minimální riziko úniku dešifrovaných dat.

Jedná se o velmi komplikovanou metodu a je potřeba udělat ještě mnoho práce, než bude možné něco takového použít v praxi. Problémem je zde také nutný výkon pro takové zpracování informací. Otázkou je, jestli možnost analýzy dat bez dešifrování bude postačovat uživatelům a nebudou se dožadovat kompletního soukromí bez jakékoliv analýzy.

