Realme představilo modely Narzo 30 a Narzo 30 5G

Realme Narzo 30; Zdroj: Realme

Dnes společnost Realme představila dvě novinky, které první zamíří na indický trh. První model Realme Narzo 5G je ve své podstatě přejmenovaná novinka Realme V13, která již byla uvedena pro český trh. Druhý smartphone je Realme Narzo 30, tedy model jen s LTE konektivitou.

Realme Narzo 30

I u této novinky by se dalo tak trochu vidět podobnost s loňským modelem Realme 7, ale rozdíly existují. Narzo 30 disponuje procesorem Helio G95 od Mediateku, který by měl dostačovat běžnému uživateli. Samotná displej nabízí Full HD+ rozlišení společně s 90Hz obnovovací frekvencí. Firma použila LCD panel, což také naznačuje, že čtečka otisků prstů nebude integrována do panelu. Ta se nachází na boku zařízení.

Zadní strana je vybavena třemi foťáky, ale za zmínku stojí jen hlavní. Ten nabízí 48MPx senzor. Další dva senzory mají jen po 2 MPx a poslouží jen na dodatečné efekty. Narzo 30 mimo jiné může zaujmout baterií o kapacitě 5000 mAh, přičemž byla integrována podpora pro 30W nabíjení.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90Hz

procesor: MediaTek Helio G95

verze: 4GB LPPDDR4x RAM + 64GB (UFS 2.1) 6GB LPPDDR4x RAM + 128GB (UFS 2.1)

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + realme UI 2.0

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 2 MPx 2 MPx, 4cm makro přední – 16 MPx, f/2.1

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

rozměry: 162,35 × 75,46 × 9,45 mm, 192 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 30W

Realme Narzo 30 má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně na 3 600 Kč. S největší pravděpodobností se k nám dostane pod jiným označením s nějakým odstupem času.

Zdroj: fonearena.com



