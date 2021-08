Waze vás nově informuje před jízdou o dopravní situaci

Mobilní navigace Waze je opravdu velmi užitečná aplikace. Ačkoliv znáte cestu z bodu A do bodu B jako vlastní nohy, stále se vyplatí navigovat se přes Waze. Aplikace totiž dokáže v reálném čase přeplánovat rychle trasu, vybrat jinou a tím se vyhnete nepříjemným zácpám. Velice užitečný nástroj nyní služba posouvá na další úroveň. Ještě než se rozjedete vám nově nabídne informaci o dopravě. Tuto funkci si vychutnáte jak na iOS, tak na Androidu.

Uvidíte tak před jízdou alternativní trasy, úrovně provozu, zprávy v reálném čase a informace o mýtném. K tomu vám Waze nabídne odůvodnění, proč vybral právě takovou trasu. Pokud budete chtít i přesto jet klasickou trasou, samozřejmě vám to bude umožněno.

Aktualizovaná aplikace je již nyní k dispozici uživatelům po celém světě. Pokud Waze používáte, doporučujeme si aktualizaci stáhnout.

Zdroj: engadget.com

