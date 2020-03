Zdroj: Vivo

To nej z uplynulého týdne #9 – Xperia 1 II, X50 Pro, V60

Oficiálně: Sony Xperia 1 II a Xperia 10 II, top model přijde na 30 990 Kč

Nějakou dobu se spekulovalo, že Sony představí na veletrhu MWC nový top model a možná jednu novinku navíc. Bohužel došlo ke zrušení veletrhu, ale jak je vidět, Sony to nezabránilo v představení novinek. Dnes jsme se tak dočkali uvedení modelů Xperia 1 II a Xperia 10 II. Jak je vidět, společnost zvolila poněkud netradiční názvy. [pokračování článku]

Realme X50 Pro 5G oficiálně, startuje na ceně 599 eur

Značka realme není na trhu příliš dlouho, ale již dokázala představit velmi zajímavý top model, který svou cenou zapadá do střední třídy. Dokonce nabízí jedno z nejrychlejších nabíjení na trhu a předčí tak i několikrát dražší smartphony. Dnes jsme se dočkali nového top modelu v podobě realme X50 Pro 5G. [pokračování článku]

Huawei představil Mate Xs, upravenou verzi ohebného tabletu

Společnost Huawei již představila svůj ohebný tablet Huawei Mate X (první dojmy), ale ten se v podstatě nedostal do prodeje. Údajně se muselo zapracovat na konstrukci, použitých materiálech a také specifikacích. Dnes jsme se konečně dočkali uvedení druhé verze, která nese označení Huawei Mate Xs. [pokračování článku]

Oficiálně: Huawei MatePad Pro je novinka s 5G

Dnes jsme se dočkali představení nové verze ohebného tabletu od společnosti Huawei, ale pokud byste chtěli běžný tablet, nabízí se novinka v podobě Huawei MatePad Pro 5G. Jak již název napovídá, k dispozici bude s konektivitou nové generace mobilních sítí. [pokračování článku]

Honor oznamuje dostupnost Honor 9X Pro a View 30 Pro

Honor je značka, která spadá pod Huawei, takže nikoho asi nepřekvapí, že i tato zařízení se potýkají s problémy kolem zákazu ze strany USA. Všechny nové Honor zařízení nebudou obsahovat Obchod Play a další aplikace a služby od Googlu. Možná i proto jsme se dočkali opožděné globální dostupnosti novinek, které byly představeny v domovské Číně před nějakou dobou. [pokračování článku]

LG Q51 je nový přírůstek do nižší třídy

Jihokorejská společnost LG představila nedávno několik modelů LG K61, K51S, K41S a W10 Alpha. Jedná se o mobily nanejvýš střední třídy, přičemž nyní zde máme další přírůstek v podobě LG Q51, který taktéž zapadá do nižších řad, čemuž odpovídají specifikace i cena. [pokračování článku]

iOS 14 bude mít zcela přepracovaný multitasking

Apple koncem letošního roku představí nejen nový iPhone 12, ale také na trh uveden připravované iOS 14. Ještě předtím jej odhalí na WWDC 2020, které se bude tradičně konat v červnu. [pokračování článku]

Novinky v Androidu 11 DP – notifikace dostanou nové možnosti

Minulý týden Google představil první vývojářskou verzi systému Android 11 a již se podařilo objevit několik změn, které se dotknou i samotných uživatelů, byť mnohé z nich jsou směřovány na vývojáře. Ti si nyní mohou zkoušet nové možnosti systému a postupně upravovat aplikace, případně vyvíjet nové. Nyní zde máme další seznam nových funkcí a změn v rámci Androidu 11 Developer Preview. [pokračování článku]

Google podal žádost, aby mohl spolupracovat s Huawei

Huawei v tomto týdnu ohlásil globální dostupnost svého obchodu s aplikacemi a dalším obsahem, AppGallery. Zároveň dodal, že se jedná o třetí největší obchod na světě. Sice to je pravda aspoň do počtu titulů, ale situace není tak růžová, jak by se mohlo zdát. [pokračování článku]

Oficiálně: LG V60 ThinQ 5G přichází s duálním displejem

Nějakou dobu se spekulovalo, že by společnost LG měla představit další generaci top modelu. Skutečně jsme se dočkali novinky v rámci série V. Celý název je LG V60 ThinQ 5G, z čehož je jasné, že nabízí hlavně 5G připojení, přičemž některé specifikace odpovídají top modelu. [pokračování článku]

Instagram chat míří na web, již nyní můžete mít na Windows

V lednu Instagram oznámil dostupnost chatovací funkce ve webovém rozhraní. Zatím jsme se nedočkali rozšíření mezi všechny uživatele. Pokud nechcete čekat a chcete komunikovat na této síti přes počítač, je zde menší klička. [pokračování článku]

Miliardy zařízení v ohrožení kvůli chybě v čipech pro Wi-Fi

Kyberbezpečnostním firmám se daří objevovat chyby v zařízeních, přičemž většinou jsou spojené s operačním systémem. Ale není to jediná oblast, které se věnují. Nyní se společnosti Eset podařilo objevit zranitelnost přímo v čipech pro Wi-Fi. Tentokrát se bezpečnostní díra netýká jen určité kategorie výrobků, dle společnosti jsou postiženy miliardy zařízení – od mobilů, přes Wi-Fi routery, až po IoT zařízení. [pokračování článku]

Huawei P40 Lite míří do Evropy, prodej začne 3. března

Společnost Huawei představí nové top modely série P již v březnu, o čemž jsme vás informovali. Možná jste si již všimli, ale kromě smartphonů nejvyšší třídy společnost vždy představí odlehčenou verzi Lite, zpravidla několik týdnů před tiskovou konferencí. Tento rok není výjimkou. Do Evropy míří Huawei P40 Lite. [pokračování článku]

Mediatek představil Helio P95, nový procesor pro střední třídu

Společnost Mediatek se snaží, byť má silnou konkurenci v podobě firmy Qualcomm. Nyní jsme se dočkali představení nového procesoru Helio P95 pro střední třídu. Jedná se o nástupce Helio P90 z konce roku 2018. Možná byste očekávali, že novinek a vylepšení bude mnoho, ale není tomu tak. [pokračování článku]

HTC Wildfire R70 je nejnovější model od tchajwanské legendy

Již jsme několikrát slyšeli od vedení společnosti HTC, že se v tomto roce vrátí na trh smartphonů, přičemž máme očekávat 5G mobily. Mezi nimi má být i top model. Bohužel první novinkou v tomto roce je mobil s velmi starými komponentami. [pokračování článku]

Apple dle kódu iOS 13.4 plánuje bezdrátové obnovení zařízení

V souvislosti s vydáním nové betaverze systému iOS verze 13.4 byla nalezena zcela nová funkce. V budoucnu by díky ní bylo možné obnovit zařízení se systémem iOS bezdrátově bez nutnosti připojení k počítači. To by vyřešilo především problém u těch zařízení, které nejde připojit kabelem k počítači jako třeba HomePod. [pokračování článku]

Vivo Apex 2020 představen, futuristický koncept mobilu

Vivo smartphony se sem tam objevují na našem trhu a ačkoliv se pro mnohé může jednat o méně známou značku, patří společnost mezi významné hráče na mobilním trhu. Také do jist míry udává tempo. Příkladem mohou být modely Apex. Tato série započala svou dráhu konceptem, kterým se společnost chtěla jen pochlubit, ale nakonec zájem donutil společnost k zahájení výroby a prodeje. Nyní jsme se dočkali modelu Vivo Apex 2020 a opět se jedná o koncept. Není tak jasné, jestli dojde k prodeji či nikoliv. [pokračování článku]

Vivo Z6 5G je novinka střední třídy s pořádnou baterií

Značka Vivo patří do stejné rodiny jako OnePlus, Oppo a realme, takže dnešní novinka se může v nějaké variaci objevit i u těchto výrobců. Jak již název Vivo Z6 5G napovídá, nabízí se 5G připojení, a to rovnou ve střední třídě. Dalo by se říci, že se jedná o jeden z prvních mobilů s touto podporou. Prozatím podpora 5G zatím byla jen u top modelů. [pokračování článku]

Už i LinkedIn bude mít své „Stories“

Už na konci roku 2018 se mluvilo o tom, že by sociální síť LinkedIn měla mít Příběhy, tedy Stories. Tento formát dočasných příspěvků je populární zejména u mladší generace, ale Microsoft jej chce zavést právě na síti, která slouží profesionálům a v podstatě se jedná o náhradu za životopis. Nyní Microsoft potvrzuje, že dochází k internímu testování a v dohledné době se jej dočkají všichni uživatelé. Zde ale bude trochu jiný typ obsahu. Zejména se zaměřením na práci. [pokračování článku]

Samsung představil nový OLED displej pro 5G smartphony

Samsung patří mezí lídry v mnoha oblastech, a to i v případě součástek pro mobilní telefony ostatních výrobců. Samotné displeje, zejména pak typu OLED, dodává mnoha firmám, přičemž u svých zařízení dostává nejlepší hodnocení za zobrazovací panely. Nyní jsme se ale dočkali nového optimalizovaného OLED panelu pro 5G éru. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

LineageOS ukončuje podporu pro Nexus 6P, OnePlus 2, Xperia Z a 17 dalších

Pokud jde o výrobce mobilní telefonů se systémem Android, aktualizace na novější verzi systému jsou vždy tak trochu komplikované. Výrobci se spíše starají o nejnovější mobily, přičemž nedrží velkou podporu pro dříve představené smartphony. Mnohdy uživatelé skončí na starší verzi systému a aktualizaci nikdy nedostanou. V tento moment přichází na řadu komunita kolem Androidu. Bohužel máme nyní smutnou zprávu pro majitele 20 zařízení. Konkrétně jde o podporu LineageOS. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #8 – Android 11 DP, Signal, Snapdragon X60



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #9 – Xperia 1 II, X50 Pro, V60

reklama reklama