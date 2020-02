Vivo Z6 5G je novinka střední třídy s pořádnou baterií

Zdroj: Vivo

Značka Vivo patří do stejné rodiny jako OnePlus, Oppo a realme, takže dnešní novinka se může v nějaké variaci objevit i u těchto výrobců. Jak již název Vivo Z6 5G napovídá, nabízí se 5G připojení, a to rovnou ve střední třídě. Dalo by se říci, že se jedná o jeden z prvních mobilů s touto podporou. Prozatím podpora 5G zatím byla jen u top modelů.

Vivo Z6 5G

Vivo se rozhodlo použít procesor Snapdragon 765G, který spadá do kategorie herních a navíc má integrovaný 5G modem. K dispozici je 6 nebo 8 GB operační paměti a samotný displej má Full HD+ rozlišení. V rámci výbavy najdeme i softwarové funkce pro vylepšení hraní. Pro hraní se vždy hodí více energie, takže není divu, že společnost použila 5000mAh baterii.

Společnost se rozhodla zakomponovat rychlé nabíjení s hodnotou 44 W. Novinka podporuje i vylepšenou technologii GPS s podporou frekvencí L1 a L5. Co se týče fotografických schopností, nabízí se na zadní straně 48MPx foťák, přičemž je zde k dispozici širokoúhlý snímač, 2MPx foťák pro makro focení a 2MPx pro určení hloubky ostrosti.

Specifikace

displej: 6,57 palců, 1080 × 2080 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD screen

procesor: Snapdragon 765G

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

úložiště: 128 GB (UFS 2.1)

Android 10 + Funtouch OS 10

Dual SIM

foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.79 8 MPx, 112°, f/2.25 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů

rozměry: 163,99 × 75,71 × 9,16 mm, 201 gramů

5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS (L1+L5)/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 44W nabíjení

Cena základního modelu Vivo Z6 5G je v přepočtu přibližně 7 250 Kč. Verze s 8 GB operační paměti pak přijde na cca 8 580 Kč, což je značný rozdíl a otázkou je, jestli si zákazník vůbec připlatí za větší RAM. Ačkoliv Vivo mobily nejsou oficiálně v Česku, čeští prodejci jej i tak mohou nabídnout.

