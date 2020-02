HTC plánuje představení 5G telefonů

Foto: Dotekomanie.cz

Tchajvanská společnost HTC dříve kralovala trhu a patřila mezi lídry. Dokonce přišla s unikátními technologiemi, které se následně staly zcela běžnými. Rozhodně se nejedná o bezvýznamnou společnost, ale v dnešní době již nepatří na vrchol, spíše přežívá a nebýt virtuální reality, možná by už neexistovala. Nedávno jsme se dočkali změny ve vedení a od nového CEO se očekává hodně.

HTC získává nového výkonného ředitele

HTC se letos vrátí

Yves Maitre jakožto nový CEO již jednou přiznal, že společnost zanedbala mobilní průmysl a že se zbytečně soustředila převážně na virtuální realitu. Už tehdy se nechal slyšet, že se HTC chce vrátit mezi hlavní hráče v případě smartphonů, ale to se jednoduše řekne než udělá. Již nyní najdeme na trhu nováčky, kteří nasadili agresivní strategii. Příkladem může být značka realme.

Leden 2020 byl 2. nejhorší měsíc v historii HTC

V tomto roce bychom se měli dočkat většího úsilí od HTC, byť společnost stále bude působit na trhu s virtuální realitou. Yves Maitre v jednom z rozhovorů nastínil, že letos se dočkáme smartphonů s 5G konektivitou. V tomto ohledu se může jednat v podstatě o top modely, i zařízení zapadající do střední třídy, kam cílí i nové procesory od společnosti Qalcomm.

Sice Yves nechtěl poskytnout mnoho informací, ale vypadá to, že se první dočkáme top modelu s 5G. Zde je stále dost prostoru pro nováčky, ale je nutné brát v potaz, že se teprve začínají budovat sítě nové generace. HTC ale nebude moci nabídnout zařízení blížící se k hranici 30 000 Kč. V této rovině budou zákazníci spíše tíhnout ke značkám jako Samsung a Apple. Následovat budou mobily střední třídy, které mají také nabídnout 5G připojení.

HTC Elevate končí, šlo o komunitní web pro největší fanoušky

HTC bude muset zvolit agresivní strategii a nepřehánět to s funkcemi navíc. Firmě by skutečně pomohl smartphone s bezkonkurenční cenou a výbavou, ale to se jednoduše řekne. Otázkou je, jestli samotná značka HTC ještě umí nalákat. Možná by nebylo od věci, kdyby HTC vytvořilo subznačku, s kterou by společnost agresivně vstoupila na trh. Tento typ strategie se v poslední době vyplácí mnoha výrobcům, ať už se jedná o Huawei, Xiaomi nebo Oppo.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » HTC plánuje představení 5G telefonů

reklama reklama