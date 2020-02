HTC Wildfire R70 je nejnovější model od tchajwanské legendy

Zdroj: HTC

Již jsme několikrát slyšeli od vedení společnosti HTC, že se v tomto roce vrátí na trh smartphonů, přičemž máme očekávat 5G mobily. Mezi nimi má být i top model. Bohužel první novinkou v tomto roce je mobil s velmi starými komponentami.

HTC Wildfire R70

Není to tak dávno, co HTC představilo Wildfire X. Sice podle názvu to nemusí být hned zřejmé, ale model Wildfire R70 je více méně vylepšenou verzí. Nabízí se například větší kapacita baterie, novější procesor, rychlé nabíjení a dalších několik vylepšení. Bohužel i tak se nejedná o nijak zvlášť dobře vybavený mobil.

Kupříkladu došlo na použití procesoru Helio P23 z roku 2017 a mobil disponuje stařičkým konektorem microUSB. Aby toho nebylo málo, přichází s Androidem 9 v době, kdy ostatní už aktualizují na Android 10 a vydávají mobily s novějším systémem. Netřeba připomínat, že došlo již i na oznámení Androidu 11.

Samotný displej má pouze HD+ rozlišení s úhlopříčkou 6,53 palců a v rámci konektivity najdeme jen Bluetooth 4.2 nebo Wi-Fi 4 v době, kdy je standardem spíše Wi-Fi 5, do top modelů míří Wi-Fi 6. Společnost zatím nezveřejnila cenu ani dostupnost HTC Wildfire R70, ale prvně zamíří na indický trh. Můžeme jen doufat, že tato novinka je pozůstatek původní strategie a brzy se dočkáme mobilů, které dají šanci HTC.

Specifikace

displej: 6,53 palců, 1560 × 720 pixelů, 19.5:9

procesor: 2,5 GHz, MediaTek Helio P23

2GB RAM

úložiště: 32 GB + microSD

Android 9.0 (Pie)

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 16 MPx, f/1.7 2 MPx, makro, f/2.4 2 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 přední – 8 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, FM Radio

rozměry: 163,2 x 77,8 x 8,9 mm, 186 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, micro USB

baterie: 4000 mAh + 10W nabíjení

