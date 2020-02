iOS 14 bude mít zcela přepracovaný multitasking

Zdroj: Cult of Mac

Apple koncem letošního roku představí nejen nový iPhone 12, ale také na trh uveden připravované iOS 14. Ještě předtím jej odhalí na WWDC 2020, které se bude tradičně konat v červnu.

iOS 14 s přepracovaným multitaskingem

Ještě před samotným uvedením se na internetu objevilo video zachycující některé nové prvky systému iOS 14. Jak je z 5sekundového videa vidno, operační systém by mohl přijít se zcela přepracovaným multitaskingem. V tomto případě by Apple měl přenést multitasking z iPadOS do iOS 14.

Ve videu níže je vidět připravované iOS 14, které běží na aktuálním vlajkovém modelu iPhone 11 Pro Max. Aplikace se v zobrazení multitaskingu objevují poměrně rychle – a také je lze rychle ukončit. Na obrazovku by se nově měly vejít čtyři aplikace a další budou k dispozici přejetím prstem doprava. Musím také doplnit, že rozvržení aplikací bude moci přepínat. Takže si budete moci nechat aktuální multitasking, když se vám nový nebude zamlouvat.

Pokud navíc zpomalíte video v části 0:03, můžete si všimnout, že když aplikaci ukončíte, zobrazí se zámek. V současné chvíli není jasné, jaký bude tento zámek mít účel. Můžeme ale odhadovat, že uživatel bude mít možnost aplikace připnout tak, aby je nechtěně neukončil.

O operačním systému je v současné době velice málo informací. Apple by ale měl podle všeho nabídnout uživatelům možnost změnit výchozí systémové aplikace. V praxi tak budete moci používat Gmail či Chrome jako výchozí e-mailové a webové aplikace. Přiložené video je prozatím první uniklou informací, kterou máme k dispozici.

