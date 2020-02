Google podal žádost, aby mohl spolupracovat s Huawei

Grafika: Dotekomanie.cz

Huawei v tomto týdnu ohlásil globální dostupnost svého obchodu s aplikacemi a dalším obsahem, AppGallery. Zároveň dodal, že se jedná o třetí největší obchod na světě. Sice to je pravda aspoň do počtu titulů, ale situace není tak růžová, jak by se mohlo zdát.

Je v Huawei AppGallery vaše oblíbená aplikace?

Možná se ale blýská na lepší časy, jelikož se nyní Google snaží, aby mohl spolupracovat na úrovní smartphonů a dodávek služeb i přes samotný zákaz ze strany USA. Ten se vztahuje na americké společnosti, které nemohou jen tak spolupracovat se společností Huawei.

Google chce spolupracovat s Huawei

Vice prezident pro Android a Google Play ve společnosti Google, Sameer Samat, informoval, že byla podána žádost vládě USA o licenci, která by umožnila obnovit spolupráci s Huawei. V podstatě by šlo o možnost znovu certifikovat Android zařízení od Huawei, díky čemuž by uživatelé mohli opět používat Obchod Play a Google Play Služby. Nejenže by měli nazpět Google aplikace, ale opět by například fungovala možnost placení v obchodech skrze Google Pay.

Huawei představuje HMS Core 4.0, ale klidně se vrátí ke Google službám

Bohužel není známo, kdy bude k dispozici rozhodnutí, ani jak dlouho celý proces může trvat. Samotný zákaz ze strany USA má sice za cíl omezit údajnou možnost sledování uživatelů čínskými orgány, ale je nutné se na to dívat i z jiného úhlu pohledu. Pakliže zařízení dostane Google certifikaci k používání Google Play Služeb, je takový mobil bezpečný a splňuje přísná pravidla Googlu. V opačném případě si Huawei může dělat cokoliv, aniž by se někomu zodpovídal.

Musíme si počkat, jestli Google dostane certifikaci, ale je zde poměrně dobrá šance, že ji obdrží. Do podobné situace se dostala i společnost Microsoft, která takto nemohla dodávat svůj software firmě Huawei. Takže ani notebooky od Huawei nemohly mít předinstalovaný operační systém Windows. Následně ale Microsoft dostal licenci na spolupráci s Huawei, takže se vše mohlo vrátit do starých kolejí, aspoň v případě konkrétní kategorie. Uživatelé tedy nejsou dotčeni.

Redmi pracuje na prvních chytrých hodinkách

I přes velké investice do Huawei Mobile Services je společnost rozhodnuta k návratu ke Google službám ve smartphonech. Současné snažení by nevyšlo na prázdno. Vše by se totiž uplatnilo na asijských trzích, zejména v Číně, kde ostatně nenajdete mobily s Google službami, jelikož to nedovoluje čínská vláda.

Zdroj: androidauthority.com



