LineageOS ukončuje podporu pro Nexus 6P, OnePlus 2, Xperia Z a 17 dalších

Pokud jde o výrobce mobilní telefonů se systémem Android, aktualizace na novější verzi systému jsou vždy tak trochu komplikované. Výrobci se spíše starají o nejnovější mobily, přičemž nedrží velkou podporu pro dříve představené smartphony. Mnohdy uživatelé skončí na starší verzi systému a aktualizaci nikdy nedostanou. V tento moment přichází na řadu komunita kolem Androidu. Bohužel máme nyní smutnou zprávu pro majitele 20 zařízení. Konkrétně jde o podporu LineageOS.

LineageOS a konec podpory

V rámci komunity kolem Androidu lze najít mnoho neoficiálních verzí, které se snaží držet podporu. V této oblasti patří mezi nejvýznamnější projekty LineageOS. Právě zde se dá najít velmi široká podpora pro mnoho zařízení, ale nic nemůže trvat věčně.

LineageOS informuje, že vzhledem k technickým změnám v rámci serverů, nelze udržovat podporu pro celkem dvacet zařízení. V níže uvedením seznamu jsou mobily, které zůstanou na LineageOS 15.1, který je postaven na Androidu 8 Oreo.

Seznam zařízení:

Google Nexus 6P

Google Nexus 5X

Huawei Honor 4x (Čína)

Huawei Honor 4/4X

Sony Xperia ZR

Google Pixel C

Robust Nextbit

Nvidia Shield Android TV

Google Nexus Player

Sony Xperia TX

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia ZL

OnePlus 2

Sony Xperia Tablet Z LTE

Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi

Google Nexus 6

Sony Xperia V

Wingtech Redmi 2

Sony Xperia Z

Jedná se o smutnou zprávu pro majitele těchto zařízení, ale ještě to nutně neznamená, že by nemohli dostat do svého zařízení novější verzi systému. Jen se nyní budou muset spolehnout na nejrůznější portace a úpravy, které lze najít na XDA Developers, jen podpora bude nestabilní a mnohdy se mohou vyskytnout problémy.

