Vivo Apex 2020 představen, futuristický koncept mobilu

Vivo smartphony se sem tam objevují na našem trhu a ačkoliv se pro mnohé může jednat o méně známou značku, patří společnost mezi významné hráče na mobilním trhu. Také do jist míry udává tempo. Příkladem mohou být modely Apex. Tato série započala svou dráhu konceptem, kterým se společnost chtěla jen pochlubit, ale nakonec zájem donutil společnost k zahájení výroby a prodeje. Nyní jsme se dočkali modelu Vivo Apex 2020 a opět se jedná o koncept. Není tak jasné, jestli dojde k prodeji či nikoliv.

Vivo Apex 2020

Novinka byla opět vytvořena k demonstraci toho, co je již dnes možné vyrobit a zabalit do malého smartphonu. Začneme technologií, která je již dostupná u některých modelů na současném trhu. Jedná se o zoom, který je v podobě periskopu zakomponován do těla smartphonu. Nabízí se 7,5násobné přiblížení, přičemž samotný senzor nabízí 16 MPx.

U zadní strany zůstaneme. Zde se nachází také hlavní 48MPx senzor, který má zcela nový typ optické stabilizace. Společnost uvádí, že se podobá té, které najdete na gimballu. Díky tomu má stabilizace daleko větší možnosti pro stabilizování obrazu. Více kamer se zde nenachází. Na přední straně ale nenajdete běžný otvor nebo výřez pro kamerku. Vivo Apex 2020 je prvním mobilem, který má kamery integrované přímo pod displej. Neuvidíte je tak, ale stále můžete pořizovat fotografie.

Displej jako takový je extrémně zakřiven až do stran, takže zde není prostor pro běžná tlačítka. Jsou nahrazena virtuálními. Ostatně tento koncept nemá jakákoliv tlačítka, a dokonce ani porty. Nenajdete zde ani USB C. Vše je řešeno bezdrátově, a to dokonce i nabíjení. Zde se ale nabízí 60W bezdrátové nabíjení. Možná si řeknete, že pro reproduktory zde musí být otvory, ale společnost myslela i na toto. Mobil nemá běžné reproduktory, místo toho byl využit displej pro vytváření zvuku.

Společnost prozradila, že Vivo Apex 2020 disponuje Snapdragonem 865 s 12 GB RAM, podporou 5G technologie, 256GB úložištěm a Androidem 10. Nečekejte, že by se tento model jen tak začal prodávat. Jedná se skutečně o demonstraci technologií. Na druhou stranu se můžeme jedné z těchto novinek dočkat v následujícím top modelu od Vivo.

