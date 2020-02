Apple dle kódu iOS 13.4 plánuje bezdrátové obnovení zařízení

Zdroj: 9to5mac

V souvislosti s vydáním nové betaverze systému iOS verze 13.4 byla nalezena zcela nová funkce. V budoucnu by díky ní bylo možné obnovit zařízení se systémem iOS bezdrátově bez nutnosti připojení k počítači. To by vyřešilo především problém u těch zařízení, které nejde připojit kabelem k počítači jako třeba HomePod.

Bezdrátová obnova možná již brzy

Pokud se vám dnes „rozbije“ systém HomePodu nebo Apple Watch například při aktualizaci (což se zvlášť u hodinek občas dříve stávalo), musíte je vzít do autorizovaného servisu. Tomu by mohl být v budoucnu konec díky funkci bezdrátového obnovení (provedení tzv. „restore“). Stejnou možnost by mohl mít uživatel i u iPhonů nebo iPadů.

Pro obnovu firmware by jste si tak vystačili bez počítače, jak naznačuje kód v iOS 13.4. Nová funkce byla nalezena konkrétně pod názvem „OS Recovery“ a snímek obrazovky teorii over-the-air obnovy také podporuje.

Pro Apple by bezdrátový systém obnovy systému nebyla úplná novinka. Počítače s macOS již podobnou věc dnes nabízejí, umí přeinstalovat systém přes internet. Nová funkce bezdrátové obnovy by kromě zmíněného HomePodu a Apple Watch byla nutná pro iPhone bez konektorů, který se prý chystá na příští rok.

