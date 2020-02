To nej z uplynulého týdne #8 – Android 11 DP, Signal, Snapdragon X60

SAZKAmobil představuje nové tarify

Virtuální operátor nás dnes informoval o nových tarifech, které jsou dostupné od dnešního dne. Současně se mění ceny datových balíčků, které lze dokoupit nad rámec. Nabídka vsází na upravený poměr ceny a výkonu, takže si na své přijdou ti, co nechtějí mnoho utratit a získat co nejvíce. [pokračování článku]

Spoluzakladatel WhatsApp investuje do Signal, konkurenční platformy

Pokud jde o komunikační platformy, nabízí se hned několik služeb, přičemž každá láká na trochu odlišné funkce, byť na první pohled vypadají stejně. Kromě těch populárních zde máme například Signal, tedy služba zakládající si na udržení soukromí, šifrování a také minimální digitální stopě. Sice se jedná pro mnohé o jedinou volbu, hlavně z pohledu bezpečnosti, ale nedá se říci, že by se jednalo o nějak zvlášť rozšířenou službu, minimálně v porovnání s konkurencí. Nyní ale Signal dostává investici od spoluzakladatele konkurenční platformy WhatsApp. [pokračování článku]

Sharp představil Aquos R5G, umí nahrávat v 8K

Mezi 5G smetánku se oficiálně připojuje společnost Sharp s jejich nejnovějším modelem R5G. První přírůstek v letošním roce od japonského výrobce má velmi dobře našlápnuto, což jednoznačně potvrzuje nejen výkonná sestava u hardwaru. Dále inženýři vsadili na osvědčený design, který můžeme částečně znát od předešlých zástupců v portfoliu. Mezinárodní dostupnost není zatím potvrzena stejně jako datum zahájení prodeje nebo cenovka. [pokračování článku]

Qualcomm představil Snapdragon X60

V loňském roce jsme se dočkali představení Snapdragonu X55 na veletrhu MWC, ale vzhledem k tomu, že letošní ročník byl zrušen, společnost Qualcomm nečekala a představila novou generaci již nyní. Původní modem se uplatnil ve více než 150 zařízeních. Od novinky Snapdragon X60 se čeká větší rozšíření. Jak by se dalo čekat, nabízí se vyšší rychlosti, ale jde také o funkce a podporu nových standardů. [pokračování článku]

Huawei se zřejmě dostane do ještě větších problémů

Čínská společnost Huawei nezažívá příliš dobré časy, byť prodejní čísla smartphonů říkají něco jiného. V podstatě by se dalo říci, že výrobce těží na zařízeních, která představil ještě před zákazem ze strany USA, kdy americké společnosti nemohou jen tak obchodovat s Huawei. V dohledné době firma začne dodávat na trh větší množství smartphonů, které nemají Google služby, což se nebude zamlouvat uživatelům a pravděpodobně čísla půjdou dolů, zejména na globálním a evropském trhu. Nyní se ale objevují informace, že Huawei zatím nezažívá to nejhorší období. [pokračování článku]

Mozilla představuje Firefox Private Network VPN

Již před půl rokem jsme se dozvěděli, že společnost Mozilla chce nabídnout VPN službu (virtuální privátní síť) pro nejrůznější zařízení s rozdílnými systémy. Jedná se o poměrně zvláštní krok, zejména když na současném trhu je hodně služeb nabízejících právě VPN, některé dokonce zdarma. Nyní jsme se ale konečně dočkali o něco většího uvedení novinky Firefox Private Network VPN. [pokračování článku]

LG představilo ještě levnější LG W10 Alpha

Vzhledem k tomu, že veletrh MWC byl pro tento rok zrušen kvůli epidemii koronaviru, společnosti představují nové smartphony po svém. LG již uvedl tři novinky v rámci série K, ale jak se ukazuje, k uvedení toho má výrobce více. Nečekejte top model, i tentokrát jde o levnější smartphone, tedy nejlevnější. Novinka se jmenuje LG W10 Alpha a jedná se o osekanou verzi modelu LG W10 z června minulého roku. [pokračování článku]

Vychází Android 11 Developer Preview

Už máte dostupnou aktualizaci na Android 10? Pak se můžete začít těšit na Android 11, tedy pokud budete mít ještě podporu. Google totiž zveřejnil právě dnes Android 11 Developer Preview, což je vlastně Android R, tedy vývojářská verze, která je určena zejména pro testování a vývoj aplikací, aby v momentu vydání stabilní verze, bylo vše optimalizované, případně aby aplikace nabízely podporu nových a upravených možností. [pokračování článku]

Google otřese aplikacemi, prozkoumá jejich přístup k poloze

Google ve středu z ničeho nic představil první vývojářskou verzi Androidu 11, přičemž hlavní novinky míří na lepší podporu 5G, bezpečnost a také možnosti pro aplikace. Jedna ze změn se nedotkne jen aplikací určených pro novou verzi systému, která bude k dispozici ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Google prověří zpětně všechny aplikace, které přistupují k údajům o poloze zařízení, zejména pokud se tak činí na pozadí. [pokračování článku]

Novinky v Androidu 11 DP – sdílení, tmavý režim, notifikace

Google ve středu uvedl první verzi Androidu 11 pro vývojáře. Vzhledem k tomu, že společnost jen představila základní informace pro vývojáře a do představení stabilní verze zbývá hodně času, začíná hledání všech novinek. S každou verzí se objeví nové, takže nás čeká další mini série, která se věnuje novinkám v systému. Již nyní máme pro vás souhrn toho, co se podařilo najít, co se změnilo a na co se těšit. [pokračování článku]

První dojmy: Samsung Galaxy Z Flip není pro každého

V úterý jsme měli jedinečnou možnost si mezi prvními v Česku osahat nejnovější trhák od Samsungu, ohebný Galaxy Z Flip. Ten byl představen společně s novou řadou S20 v San Franciscu. Do prodeje se ale dostane dříve než zbylé novinky, a to již tento pátek. [pokračování článku]

Sony představuje Sony Xperia L4, tentokrát s výřezem v displeji

Sony chystá pro tento rok několik zajímavých smartphonů, mezi kterými najdeme i top modely. Než dojde k samotnému představení, společnost uvádí na trh mobil zapadající do nižší třídy, který ale může zaujmout některými svými specifikacemi. Novinka se jmenuje Sony Xperia L4. [pokračování článku]

Google Pixel 5 na kompletním redneru

Google ve středu vydal první vývojářskou verzi Androidu 11, přičemž se podařilo objevit náznaky, že Google chystá pro Pixel 5 podporu reverzního nabíjení. To by znamenalo, že mobil lze použít jako bezdrátovou nabíječku. Nabízí se tak možnost bezdrátového nabíjení sluchátek, nebo hodinek. Nutně to ale neznamená, že bychom se měli dočkat hodinek nebo sluchátek s touto podporou, byť je to pravděpodobné. [pokračování článku]

Youtube Music začíná dostávat možnost nahrání vlastní hudby

Když Google představil novou hudební službu Youtube Music, mnozí vyčítali, že neobsahuje všechny funkce jako Google Play Hudba. Jedna z chybějících možností je nahrávání vlastní hudby. Ostatně stále existují uživatelé, kteří si legálně zakoupili písničky v podobě souborů, ale současné streamovací služby jim neumožňují využití toho, co mají zakoupeno, tedy až na Google Play Hudbu, která v dohledné době skončí (zatím nebylo stanoveno datum). Nyní jsme se ale konečně dočkali a nová služba začíná umožňovat nahrávání vlastních hudebních souborů. [pokračování článku]

Podívejte se, jak fotí Galaxy S20 Ultra 5G v noci

V redakci již testujeme nejnovější Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (první dojmy – video), který zaujme především svým fotoaparátem. Jeho hlavní snímač nabízí úctyhodných 108 MPx. Číslo je to sice opravdu pěkné, jaké jsou ale první výsledky v praxi? Vzali jsme telefon na noční procházku a tak se s vámi nyní podělíme o první noční snímky z testování. [pokračování článku]

TicWatch Pro 2020 jsou nové hodinky s Wear OS

V roce 2018 jsme se dočkali představení chytrých hodinek TicWatch Pro od společnosti Mobvoi. Svou cenou a výbavou se jedná o jedny z těch zajímavějších modelů na současném trhu. V roce 2019 byla představena LTE verze a nyní jsme se dočkali modelu TicWatch Pro 2020. Pokud byste hledali výraznou aktualizaci po hardwarové stránce, budete zklamáni. [pokračování článku]

SonyMobile.com již neexistuje, nově jen Sony.cz

Sony patří mezi významné hráče na mobilním trhu, zejména v oblasti senzorů pro focení, kde jsme se nedávno dočkali představení nového typu. Kromě toho společnost tak trochu nestíhá vyrábět. V tomto týdnu jsme se dočkali také představení novinky v podobě Xperie L4. Bohužel celkově se dá říci, že se firmě nedaří prosadit v segmentů mobilů, kde je silná konkurence. Společnost se snaží jít vlastní cestou, za což ji mnozí chválí, ale nestačí to. Nyní jsme se dočkali na první pohled drobné změny, ale může mít větší dopad nebo důvod. [pokračování článku]

iOS 13.4 opět blíže k vydání, Apple uvolnil druhou betu

Společnost Apple vydala novou beta verzi připravovaného operačního systému iOS 13.4. V pořadí se jedná již o druhou vývojářskou verzi, kterou firma vydala. Ta první byla zveřejněna zhruba před dvěma týdny. ) [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #7 – MWC, Galaxy S20, Essential, Mi 10



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #8 – Android 11 DP, Signal, Snapdragon X60

reklama reklama