Pokuta pro Apple, nové hodinky Amazfit, i nový procesor MediaTek: To nej z týdne #1

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Itálie udělila Applu pokutu 98,6 milionu eur za zneužití dominance v App Store kvůli App Tracking Transparency
Italský úřad pro hospodářskou soutěž (AGCM) udělil Applu pokutu ve výši 98 635 416,67 eur za zneužití dominantního postavení při distribuci aplikací pro iOS. Předmětem rozhodnutí je politika App Tracking Transparency (ATT), kterou Apple zavedl v dubnu 2021. Podle úřadu má opatření negativní dopady na vývojáře, inzerenty i hospodářskou soutěž. [pokračování článku]
První Xiaomi produkt podporuje Apple Find My službu
Tento rok je vskutku výjimečný, hlavně díky podpoře AirDrop na mobilech se systémem Android, ale zde Apple hrál minimální roli. Na druhou stranu Apple certifikoval hodinky od Fossil pro lepší propojení s iPhony. Aby toho nebylo málo, první zařízení od Xiaomi podporuje vyhledávací síť Apple Find My. [pokračování článku]
Amazfit Active Max: chytré hodinky s 25denní výdrží a 3 000nitovým displejem za dostupnou cenu
Značka Amazfit představila nový model chytrých hodinek, který přináší výjimečnou kombinaci dlouhé výdrže, extrémně jasného AMOLED displeje a pokročilých fitness funkcí. Amazfit Active Max míří na uživatele, kteří hledají každodenní spolehlivost i sportovní výkon bez nutnosti každodenního nabíjení a to vše za cenu pouhých 169 dolarů. [pokračování článku]
MediaTek představuje Dimensity 7100: Nový procesor pro levnější mobily
Společnost Mediatek již dávno nehraje druhé housle a dokazuje to i novým procesorem Dimensity 9500, který dobře konkuruje nejnovějšímu Snapdragonu. Nyní zde ale máme novinku ve střední třídě, Dimensity 7100. [pokračování článku]
Data versus hovory a SMS: Trendy v sítích Vodafone a T-Mobile na konci roku
Operátoři Vodafone a T-Mobile zveřejňují statistiky kolem významných dnů na konci roku. O2 již nic takového nepublikuje, ale dá se předpokládat, že trendy jsou stejné u tohoto modrého operátora. Nyní se podíváme na data spojená s koncem roku. [pokračování článku]
Pětinásobný nárůst dat a ochrana před podvody: O2 bilancuje rok 2025
O2 sice už nezveřejňuje statistiky kolem Vánoc, ale i tak zde máme data, tentokrát za celý rok. I na nich jde vidět zvyšující se trendy v některých oblastech. [pokračování článku]
Spojení Jony Ive a OpenAI přinese propisku, chytrou
Jony Ive po odchodu z Applu pracoval na vlastních projektech, přičemž založil i vlastní společnost IO. Samozřejmě se soustřeďuje na designování produktů, ale nic konkrétního zatím nebylo uvedeno na trh pod vlastní značkou. Asi ani neuvede, jelikož IO nyní vlastní OpenAI. Spojení není jen tak, jelikož se pracuje na prvním hardwaru pro uživatele, a nyní se proslýchá, co to vlastně bude. [pokračování článku]
Asus nemá v plánu představit nové mobily. Konec další značky ve světě mobilů?
Asus se věnuje mobilů už od roku 2003. Ve svých nejlepších letech představoval jednu novinku za druhou, ale v poslední době vše omezil jen na dvě řady. Jednak se nabízí modely Zenfone a pak také ROG Phone, což jsou více méně herní mobily. Mezi oběma řadami došlo k více méně spojení, kdy jsou si mobily velmi podobné. Stačí se podívat na Asus Zenfone 12 Ultra a Asus ROG Phone 9. Posledním uvedeným kouskem je Asus ROG Phone 9 FE. Jak to ale vypadá, letos nebude představeno pokračování. [pokračování článku]
Pebble Round 2 jsou nové hodinky s e-ink displejem
V březnu minulého roku jsme se dočkali velkého návratu společnosti Pebble a jejich chytrých hodinek s e-ink displejem. První dva modely celkem zaujaly, přičemž jeden je nějakou chvíli vyprodaný. Nyní se společnost rozhodla vydat pokračování hodinek s kulatým e-ink displejem. novinka se jmenuje Pebble Round 2. [pokračování článku]
Evropský mobil Punkt MC03 má systém s předplatným
Sem tam se na trhu objeví smartphone, který chce zaujmout zejména ochranou osobních informací, daty a také vysokou mírou zabezpečení. Skoro by se dalo říci, že každý rok je na trhu nějaký takový mobil. Tentokrát zde máme na začátku roku Punkt MC03, tedy mobil designovaný ve Švýcarsku a vyráběný v Německu. Kromě ochrany dat je výjimečný ještě jednou vlastností. [pokračování článku]
Clicks Communicator je novinka navazující na legendy z dob BlackBerry
Sem tam se na trhu objeví nějaký pokus o zařízení s plnohodnotnou klávesnicí, které se snaží nalákat ty, co si ještě pamatují legendární pracovní mobily BlackBerry, které byly slavné zejména díky plnohodnotným klávesnicím. Samotná kanadská společnost se dnes už nevěnuje mobilním telefonům a ani službám. Dnes zde máme novinku Clicks Communicator. [pokračování článku]
