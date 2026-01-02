Spojení Jony Ive a OpenAI přinese propisku, chytrou

Zdroj: Dotekomanie.cz
Jony Ive po odchodu z Applu pracoval na vlastních projektech, přičemž založil i vlastní společnost IO. Samozřejmě se soustřeďuje na designování produktů, ale nic konkrétního zatím nebylo uvedeno na trh pod vlastní značkou. Asi ani neuvede, jelikož IO nyní vlastní OpenAI. Spojení není jen tak, jelikož se pracuje na prvním hardwaru pro uživatele, a nyní se proslýchá, co to vlastně bude.
Nejen propiska
Co se týče produktu, tak se v poslední době objevily informace, že došlo ke komplikacím a odkladu uvedení na trh. Nyní je trochu jasnější, co je příčinou. Obě firmy chtějí nové produkty vyrábět mimo Čínu, takže mělo dojít ke změně výrobce, tedy továrny. Mělo dojít k přesunu z Luxshare do Foxconn, přičemž výroba má probíhat ve Vietnamu, ale také se zvažuje produkce v továrnách Foxconnu v USA.
Samozřejmě všechny zajímá, jaký to bude produkt, na kterém Jony Ive pracoval nějakou dobu a má dle jeho slov změnit používání AI. Nejčerstvější informace jasně naznačují, že se má jednat o pero nebo spíše propisku. Samozřejmě má mít integrované služby od OpenAI, tedy ChatGPT.
Více detailů k tomuto produktu není, ale vzhledem k povaze a velikosti bude muset být zajištěna konektivita s internetem. Očekáváme tedy, že zde bude nutné propojení s mobilním telefonem. Kromě toho se má připravovat ještě jeden produkt v podobě audio zařízení, který budeme moci mít u sebe. Může se jednat o sluchátka nebo nějaký přívěšek.
Otázkou je, co všechno nabídnou tyto novinky a jaké bude jejich využití, případně jaký hardware bude použit. V tuto chvíli to vypadá, že by k uvedení mohlo dojít v tomto roce.
Zdroje: x.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
LG představuje novou řadu přenosných reproduktorů XBOOM
Modernizujte domácnost s Alzou: V Mega výprodeji zlevnily chytré pračky i úsporné myčky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře