Evropský mobil Punkt MC03 má systém s předplatným

Sem tam se na trhu objeví smartphone, který chce zaujmout zejména ochranou osobních informací, daty a také vysokou mírou zabezpečení. Skoro by se dalo říci, že každý rok je na trhu nějaký takový mobil. Tentokrát zde máme na začátku roku Punkt MC03, tedy mobil designovaný ve Švýcarsku a vyráběný v Německu. Kromě ochrany dat je výjimečný ještě jednou vlastností.
Punkt MC03
Společnost neprozradilo mnoho specifikací, jelikož Punkt MC03 se dostane do prodeje až v červnu. Zatím víme, že je vybaven 6,67palcovým 120Hz OLED displejem, baterií o kapacitě 5200 mAh (vyjímatelná), 64MPx hlavním snímačem a 8MPx ultra širokoúhlým. O výkon se stará Dimensity 7300, který má k dispozici 8 GB RAM. Nabíjení je řešeno 30W technologií a mobil splňuje certifikaci IP68.
Zatím by se tedy jednalo o relativně běžný mobil střední třídy, ale to zajímavější je v oblasti softwaru. Sice má Punkt MC03 systém postaveny na Androidu, ale jedná se o upravenou verzi AOSP, která se jmenuje AphyOS. Tento systém je vybaven aplikacemi a službami jako Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN a Proton Pass, pro komunikaci je zde Threema. Chybí zde ale Obchod Play a jakékoliv Google služby.
Cena novinky je stanovena na 699 eur, tedy cca 16 900 Kč, ale to není vše. Samotný systém je zdarma na jeden rok. Následně je nutné platit 9,99 eur (cca 240 Kč) měsíčně pro zachování všech služeb. Společnost uvádí, že mobil jde používat bez předplatného, ale některé služby a aplikace budou omezeny. Navíc se z předplatného hradí vývoj, aktualizace a vylepšování.
Mobil jako takový má garantované aktualizace po dobu 5 let. Pokud tedy vezmeme počáteční cenu a první rok zdarma, k tomu připočteme 4 roky používání se všemi funkcemi, tak finální cena po této době bude cca 28 400 Kč. Jde zde hlavně o bezpečnost a ochranu soukromí. Kolik si najde tento kousek zákazníků je těžké odhadnout, ale asi bude cílit na klienty, kteří chtějí maximální míru ochrany, soukromí a šifrování.
