Vyzyvatel Dimensity 9500 přichází, je založen na nových jádrech
2025-09-22T11:36:59+02:00
• 22. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: Mediatek

Nekonečná válka mezi nejvýkonnějšími procesory pokračuje a už dávno to není tak jednoznačné, jak tomu bývalo. Z dvojky na trhu se stal přední výrobce, který má zcela konkurenceschopné procesory. Mediatek navíc dnes představuje svůj nejnovější počin Dimensity 9500.

Dimensity 9500

Pakliže se budeme bavit jen o srovnání Dimensity 9400 a Dimensity 9500, tak novinka má v případě jednojádrového výkonu navrch o 32 %, v případě multijádrového pak o 16 %. Ve špičkách má ale nový procesor o 37 % menší spotřebu, a v případě nejvýkonnějšího jádra až o 55 %. Podobné výsledky jsou i v případě AI operací a GPU.

Při pohledu na specifikace jde vidět poměrně hodně změn. Asi tou zásadnější a méně očekávanou jsou samotná jádra. Nečekali jsme, že by Mediatek rovnou nasadil novinku od ARM, o které jsme vás nedávno informovali. Základem je zde tedy jádro C1 Ultra s frekvencí 3,63 GHz, dále se nabízí C1 Premium s 3,3 GHz a poslední jsou C1 Pro s 2,4 GHz. Jedná se o sestavu 1+3+4. Došlo na zvětšení L3 cache paměti na 16 MB a je nově podporována technologie UFS 4.1 se čtyřmi linkami. O grafiku se stará také novinka – Arm Mali-G1 Ultra s 12 jádry a přímou podporou ray-tracing.

MediaTek Dimensity 9500 chip layout official slide 1000w 527hjpg 1000x527x

Zdroj: Mediatek

V případě AI operací se zde využívá NPU 990 s možností využívání 128 000 tokenů u textu. Dle specifikací nedošlo na změnu v případě operační paměti (LPDDR5X @ 10,667Mbps) a modemu (LTE/5G, Sub6GHz, mmWave, 7400 Mbps down – sub-6GHz). Nechybí podpora pro Bluetooth 6 a WiFi 7. Dimensity 9500 je postaven na technologii TSMC 3nm N3P, tedy stejně jako předchůdce.

Změn je i tak dost a dle oficiální zprávy se máme těšit na vylepšení výkonu ve všech ohledech stejně jako na snížení spotřeby. Samozřejmě bude záležet, co s procesorem zvládnout samotní výrobci, ale i tak to vypadá, že to nebude mít Qualcomm nějak jednoduché. Prvně by se mohl procesor objevit již u Vivo X300 na konci října, případně Oppo Find 9X a dalších výrobců.

Zdroj: fonearena.com

