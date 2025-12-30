První Xiaomi produkt podporuje Apple Find My službu

Xiaomi Buds 6 | Zdroj: Mi
Tento rok je vskutku výjimečný, hlavně díky podpoře AirDrop na mobilech se systémem Android, ale zde Apple hrál minimální roli. Na druhou stranu Apple certifikoval hodinky od Fossil pro lepší propojení s iPhony. Aby toho nebylo málo, první zařízení od Xiaomi podporuje vyhledávací síť Apple Find My.
Xiaomi a Apple
Mnoho velkých společností si řeší většinu služeb po svém, ale sem tam se dočkáme netradiční podpory. Xiaomi má svou vlastní síť a službu na vyhledávání produktů, ale podporuje také Pátrací centrum od Googlu, tedy ve světě, nikoliv v Číně. U nových sluchátek Xiaomi Buds 6 jsme se ale dočkali novinky.
Právě tato sluchátka jako první od tohoto výrobce podporují možnost napojení na Apple Find My a využívat systém pro lokalizaci. Xiaomi tak chce asi nabídnout uživatelům iPhonů alternativu ke sluchátkům od Applu. Je zde ale několik omezení. V první řadě musí být na iPhonu minimálně iOS 14.5. Sluchátka mohou být v jednu chvíli napojena jen na jednu síť. Při přechodu na druhou musí projít továrním restartováním.
Poslední omezení se týká samotné funkce lokalizování. Podpora je jen u krabičky, takže nelze lokalizovat jednotlivá sluchátka. Minimálně tedy uživatel přes Apple Find My najde krabičku sluchátek. Zatím nevíme, jestli dojde na rozšíření podpory, ale plánují se i další produkty, které budou podporovat tuto alternativu.
