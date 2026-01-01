MediaTek představuje Dimensity 7100: Nový procesor pro levnější mobily

Zdroj: Android Police (se souhlasem)
Společnost Mediatek již dávno nehraje druhé housle a dokazuje to i novým procesorem Dimensity 9500, který dobře konkuruje nejnovějšímu Snapdragonu. Nyní zde ale máme novinku ve střední třídě, Dimensity 7100.
Dimensity 7100
V rámci série 7 se nabízí nejvyšší model Dimensity 7400, případně jeho lehce modifikovaná verze 7400X, ale i tak společnost zařadila do nabídky novinku Dimensity 7100, která tak zapadá mezi modely 7050 a 7200. Více společného má ale s nižší verzí, tedy co se týče typu jader. Stále jsou zde Cortex A78 a Cortex A55, ale maximální frekvence je nižší. I tak bude výkon vyšší, jelikož se změnilo rozložení clusterů. Původní rozložení 2+6 bylo upraveno na 4+4.
I grafika se změnila, respektive byla nasazena o něco slabší verze z procesoru Dimensity 7200, takže se dá očekávat, že u her bude nabízet lepší výkon než 7050. Zřejmě dnešní novinka nahradí právě nižší model. Došlo ještě na několik úprav, co se týče podporovaných technologií, ale vypadá to na slušného zástupce pro levnější mobily.
Zatím nevíme, kdy se objeví první mobily s tímto procesorem, ale rozhodně budou patřit k těm levnějším.
Specifikace
|Dimensity 7200
|Dimensity 7050
|Dimensity 7100
|displej (max.)
|Full HD+ (144 Hz)
|2520 × 1080 pixelů (120 Hz)
|1200 × 2600 pixelů (120 Hz)
|procesor
|8 jader (2× Cortex-A715 2,8 GHz + 6× Cortex-A510)
|8 jader (2× Cortex-A78 2,6 GHz + 6× Cortex-A55 2,0 GHz)
|8 jader (4× Cortex-A78 2,4 GHz + 4× Cortex-A55 2,0 GHz)
|grafický čip
|Arm Mali-G610 MC4
|Arm Mali-G68 MC4
|Arm Mali-G610 MC2
|AI jednotka
|MediaTek NPU 650 (5. generace)
|MediaTek NPU 550
|neuvedeno
|RAM
|LPDDR5 / LPDDR4x (až 6400 Mb/s)
|LPDDR5 / LPDDR4x
|LPDDR5 (5500 Mb/s) / LPDDR4x (4266 Mb/s)
|úložiště
|UFS 3.1
|UFS 3.1 / UFS 2.1
|UFS 3.1
|foťáky (ISP)
|až 200 Mpx (Video HDR, AI-AF, 4K video)
|až 200 Mpx (Hardware HDR video, 4K video)
|až 200 Mpx
|video
|enkódování/přehrávání: H.264, HEVC, VP-9 (4K)
|enkódování/přehrávání: H.264, HEVC, VP-9 (4K při 30 fps)
|–
|konektivita
|5G (stahování až 4,7 Gb/s), Wi-Fi 6E (2T2R), Bluetooth 5.3, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
|5G, Wi-Fi 6 (2T2R), Bluetooth 5.2, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
|5G (stahování až 3,3 Gb/s), Wi-Fi 6 (1T1R), Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
