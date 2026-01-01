Data versus hovory a SMS: Trendy v sítích Vodafone a T-Mobile na konci roku

Zdroj: Vodafone
Operátoři Vodafone a T-Mobile zveřejňují statistiky kolem významných dnů na konci roku. O2 již nic takového nepublikuje, ale dá se předpokládat, že trendy jsou stejné u tohoto modrého operátora. Nyní se podíváme na data spojená s koncem roku.
Data frčí, hovory a SMS upadají: Jak se změnilo využívání sítí českých operátorů o Vánocích?
Hovory tak moc neklesají
Potvrzuje se stejný trend jako v letech minulých, ale poklesy nejsou již tak výrazné, čehož se dá všimnout u běžných hovorů. T-Mobile zaznamenal jen mírný pokles v meziročním srovnání. U Vodafonu došlo k 5% snížení. Možná se tak blížíme do chvíle, kdy dojde ke stagnaci a výrazné poklesy asi nebudou nastávat.
V případě mobilních dat je trend spíše narůstající. Takřka o čtvrtinu více dat bylo přeneseno v rámci Silvestra a Nového roku. Zde ale asi hrají roli i funkce nejrůznějších komunikačních platforem, které umožňují posílat fotky a videa ve vyšším rozlišení, takže došlo k nárůstu objemu dat.
|Vodafone
|T-Mobile
|Datový provoz (celkem)
|2 842 TB (+23 %)
|3 358 TB (+26,55 %)
|Hovory (celkový počet)
|15 170 149 (−5 %)
|20 867 000 (−1,49 %)
|SMS odeslané z mobilu
|3 048 881 (−14 %)
|3 619 489 (−23 %)
|Časová špička (hovory)
|00:00 – 00:59
|Prvních 15 min po půlnoci
Co ale stále výrazněji klesá, jsou SMS zprávy. Zde asi hraje roli i nástup RCS zpráv, které nahrazují zastaralou technologii a spíše se započítávají do dat. Vodafone se také podíval na in-roamers uživatele, tedy ti, kteří z jiných zemí tráví čas v Česku. Zde je pořadí podle počtu:
- Ukrajina
- Francie
- Německo
- Švédsko
- Nizozemsko
- Rakousko
- Dánsko
- Polsko
- Slovensko
- Belgie
Jedna zajímavost na konec. Vodafone nám sdělil, že přibližně 85 % hovorů bylo uskutečněno pomocí technologie VoLTE.
Zdroj: Tisková zpráva
Hodinky a telefony Samsung pomohou včas odhalit demenci: Chystá se nová analytická funkce
