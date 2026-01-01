Data versus hovory a SMS: Trendy v sítích Vodafone a T-Mobile na konci roku

Data versus hovory a SMS: Trendy v sítích Vodafone a T-Mobile na konci roku2026-01-01T11:40:19+01:00
• 1. 1. 2026#Mobilní operátoři

Zdroj: Vodafone

Operátoři Vodafone a T-Mobile zveřejňují statistiky kolem významných dnů na konci roku. O2 již nic takového nepublikuje, ale dá se předpokládat, že trendy jsou stejné u tohoto modrého operátora. Nyní se podíváme na data spojená s koncem roku.

Data frčí, hovory a SMS upadají: Jak se změnilo využívání sítí českých operátorů o Vánocích?

Hovory tak moc neklesají

Potvrzuje se stejný trend jako v letech minulých, ale poklesy nejsou již tak výrazné, čehož se dá všimnout u běžných hovorů. T-Mobile zaznamenal jen mírný pokles v meziročním srovnání. U Vodafonu došlo k 5% snížení. Možná se tak blížíme do chvíle, kdy dojde ke stagnaci a výrazné poklesy asi nebudou nastávat.

V případě mobilních dat je trend spíše narůstající. Takřka o čtvrtinu více dat bylo přeneseno v rámci Silvestra a Nového roku. Zde ale asi hrají roli i funkce nejrůznějších komunikačních platforem, které umožňují posílat fotky a videa ve vyšším rozlišení, takže došlo k nárůstu objemu dat.

Vodafone T-Mobile
Datový provoz (celkem) 2 842 TB (+23 %) 3 358 TB (+26,55 %)
Hovory (celkový počet) 15 170 149 (−5 %) 20 867 000 (−1,49 %)
SMS odeslané z mobilu 3 048 881 (−14 %) 3 619 489 (−23 %)
Časová špička (hovory) 00:00 – 00:59 Prvních 15 min po půlnoci

Co ale stále výrazněji klesá, jsou SMS zprávy. Zde asi hraje roli i nástup RCS zpráv, které nahrazují zastaralou technologii a spíše se započítávají do dat. Vodafone se také podíval na in-roamers uživatele, tedy ti, kteří z jiných zemí tráví čas v Česku. Zde je pořadí podle počtu:

  1. Ukrajina
  2. Francie
  3. Německo
  4. Švédsko
  5. Nizozemsko
  6. Rakousko
  7. Dánsko
  8. Polsko
  9. Slovensko
  10. Belgie

Jedna zajímavost na konec. Vodafone nám sdělil, že přibližně 85 % hovorů bylo uskutečněno pomocí technologie VoLTE.

Zdroj: Tisková zpráva

