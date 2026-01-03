Clicks Communicator je novinka navazující na legendy z dob BlackBerry

Zdroj: clicksphone
Sem tam se na trhu objeví nějaký pokus o zařízení s plnohodnotnou klávesnicí, které se snaží nalákat ty, co si ještě pamatují legendární pracovní mobily BlackBerry, které byly slavné zejména díky plnohodnotným klávesnicím. Samotná kanadská společnost se dnes už nevěnuje mobilním telefonům a ani službám. Dnes zde máme novinku Clicks Communicator.
Vzpomínka na BlackBerry?
Samotná společnost Clicks se věnuje příslušenství, tedy přídavným klávesnicím pro mobily. Tentokrát to ale zkouší s vlastním smartphonem Clicks Communicator. Jak byste čekali, tento kousek je postaven na systému Android a nabízí hlavně plnohodnotnou klávesnici, která má i dotykovou vrstvu pro navigování a mezerník má v sobě zabudovanou čtečku otisků prstů.
Aby toho nebylo málo, je zde dedikované tlačítko na boku, které mimo jiné také svítí různými barvami podle toho, kdo vám píše, nebo spíše na které platformě. Nechybí konektor pro sluchátka a také je zde fyzický přepínač režimů, jak to bývalo u iPhonů nebo OnePlus mobilů. Samotný displej má lehce nad 4 palce a na zadní straně je jen jeden foťák s 50 MPx a optickou stabilizací obrazu.
O energii se stará baterie s kapacitou 4000 mAh, přičemž se jedná o křemíkovo-uhlíkovou. Je zde i podpora pro Qi2 s magnety. Bohužel společnost zatím neuvedla, jaký procesor se bude starat o výkon, ale odhadujeme, že se bude jednat o nějakou verzi Mediatek Dimensity. Cena je nastavena na 499 dolarů, tedy cca 10 300 Kč (bez dané a poplatků). Pro zájemce je zde možnost si kousek předplatit a snížit tak cenu o 100 dolarů. Do prodeje se má dostat 27. února.
Specifikace Clicks Communicator
- displej: 4,03 palců, AMOLED
- úložiště: 256 GB, slot na paměťové karty MicroSD
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (OIS)
- přední: 24 Mpx
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C, 3,5mm jack
- rozměry a hmotnost: 130,5 × 78,63 × 12 mm, 170 gramů
- baterie a nabíjení: 4 000 mAh, Qi2 bezdrátové nabíjení, nabíjení přes USB-C
Zdroj: xda-developers.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Evropský mobil Punkt MC03 má systém s předplatným
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře