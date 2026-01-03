Clicks Communicator je novinka navazující na legendy z dob BlackBerry

Clicks Communicator je novinka navazující na legendy z dob BlackBerry2026-01-03T13:38:48+01:00
• 3. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: clicksphone

Sem tam se na trhu objeví nějaký pokus o zařízení s plnohodnotnou klávesnicí, které se snaží nalákat ty, co si ještě pamatují legendární pracovní mobily BlackBerry, které byly slavné zejména díky plnohodnotným klávesnicím. Samotná kanadská společnost se dnes už nevěnuje mobilním telefonům a ani službám. Dnes zde máme novinku Clicks Communicator.

Vzpomínka na BlackBerry?

Samotná společnost Clicks se věnuje příslušenství, tedy přídavným klávesnicím pro mobily. Tentokrát to ale zkouší s vlastním smartphonem Clicks Communicator. Jak byste čekali, tento kousek je postaven na systému Android a nabízí hlavně plnohodnotnou klávesnici, která má i dotykovou vrstvu pro navigování a mezerník má v sobě zabudovanou čtečku otisků prstů.

695562013e149a7a32793b8a clicks phone family 1815x1899x

Zdroj: clicksphone

Aby toho nebylo málo, je zde dedikované tlačítko na boku, které mimo jiné také svítí různými barvami podle toho, kdo vám píše, nebo spíše na které platformě. Nechybí konektor pro sluchátka a také je zde fyzický přepínač režimů, jak to bývalo u iPhonů nebo OnePlus mobilů. Samotný displej má lehce nad 4 palce a na zadní straně je jen jeden foťák s 50 MPx a optickou stabilizací obrazu.

O energii se stará baterie s kapacitou 4000 mAh, přičemž se jedná o křemíkovo-uhlíkovou. Je zde i podpora pro Qi2 s magnety. Bohužel společnost zatím neuvedla, jaký procesor se bude starat o výkon, ale odhadujeme, že se bude jednat o nějakou verzi Mediatek Dimensity. Cena je nastavena na 499 dolarů, tedy cca 10 300 Kč (bez dané a poplatků). Pro zájemce je zde možnost si kousek předplatit a snížit tak cenu o 100 dolarů. Do prodeje se má dostat 27. února.

Specifikace Clicks Communicator

  • displej: 4,03 palců, AMOLED
  • úložiště: 256 GB, slot na paměťové karty MicroSD
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (OIS)
    • přední: 24 Mpx
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C, 3,5mm jack
  • rozměry a hmotnost: 130,5 × 78,63 × 12 mm, 170 gramů
  • baterie a nabíjení: 4 000 mAh, Qi2 bezdrátové nabíjení, nabíjení přes USB-C

Zdroj: xda-developers.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat