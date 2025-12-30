Itálie udělila Applu pokutu 98,6 milionu eur za zneužití dominance v App Store kvůli App Tracking Transparency

Zdroj: 9to5mac
Italský úřad pro hospodářskou soutěž (AGCM) udělil Applu pokutu ve výši 98 635 416,67 eur za zneužití dominantního postavení při distribuci aplikací pro iOS. Předmětem rozhodnutí je politika App Tracking Transparency (ATT), kterou Apple zavedl v dubnu 2021. Podle úřadu má opatření negativní dopady na vývojáře, inzerenty i hospodářskou soutěž.
Apple čelí další masivní pokutě na území EU
Funkce App Tracking Transparency vyžaduje, aby vývojáři třetích stran použili systémovou výzvu od Applu pro získání souhlasu uživatele s personalizovanou reklamou. Italský úřad však dospěl k závěru, že tato výzva neodpovídá požadavkům zákonů na ochranu osobních údajů, pokud je používají třetí strany. Výsledkem je, že vývojáři musí žádat uživatele o druhý souhlas prostřednictvím vlastní platformy pro správu souhlasů.
To podle úřadu vytváří negativní dopad na míru udělených souhlasů – a tím i na příjmy vývojářů, kteří spoléhají na cílenou reklamu.
Důsledky pro konkurenci
Italský úřad konstatoval, že ATT byl zaveden jednostranně a bez konzultace s vývojáři, poškozuje obchodní partnery Applu a je nepřiměřený vzhledem k cíli ochrany soukromí. ATT rovněž znevýhodňuje menší vývojáře a reklamní platformy tím, že snižuje efektivitu reklamy, zvyšuje náklady pro inzerenty a snižuje výnosy z reklam pro vývojáře. Vyšetřování potvrdilo konkrétní dopady na trh, včetně poklesu příjmů vývojářů a snížené konkurenceschopnosti alternativních reklamních řešení.
Apple těží z vlastní pozice
Úřad rovněž upozornil, že ATT má pro Apple přímé finanční výhody. Tím, že omezuje možnosti vývojářů využívat cílenou reklamu, podporuje Apple přechod ke svým vlastním reklamním službám, které nejsou ATT politikou ovlivněny. Zároveň mu narůstají provize z App Storu, protože vývojáři více spoléhají na modely monetizace přes nákupy v aplikacích.
Alternativní řešení existovalo
Italský úřad pro ochranu osobních údajů podpořil závěry antimonopolního úřadu a dodal, že ochrany soukromí bylo možné dosáhnout i jinak – například umožněním vývojářům získat plnohodnotný souhlas v jednom kroku, nikoliv prostřednictvím dvojího potvrzení.
Podle úřadu má Apple samozřejmě právo chránit soukromí uživatelů svých zařízení, nicméně forma, jakou ATT zavedl, představuje zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102 SFEU (Smlouva o fungování Evropské unie). Tato praxe podle rozhodnutí probíhá minimálně od dubna 2021 a má výrazně zneužívající charakter, protože neoprávněně zvýhodňuje vlastní služby Applu na úkor konkurence.
Pokuta ve výši téměř 99 milionů eur odráží závažnost a délku porušení a zároveň je varováním pro další technologické giganty, že pravidla platforem zaměřená na ochranu soukromí nesmí být zneužívána k omezení konkurence.
Zdroj: fonearena.com
