OpenAI kupuje IO, za kterou stojí legenda Jony Ive

Zdroj: OpenAI

Společnost OpenAI si vybudovala své jméno hlavně díky ChatGPT a je nutné uznat, že nespí na vavřínech. Dá se říci, že celý segment a vlastně i trh s AI rozhýbala. Současně ale hledá další možnosti a příležitosti. Nyní udělala další významný krok.

Jony Ive a Sam Altman

Už nějakou dobu se mluví o spolupráci dvou velikánů technologického světa. Na jedné straně je Sam Altman, CEO firmy OpenAI, a Jony Ive, který dlouhou dobu vedl designový tým v Applu. V roce 2019 Jony Ive odešel z Applu a započal svou vlastní dráhu. Od té doby uplynulo dost času a zatím jsme v podstatě hlavně slyšeli o jeho nové firmě LoveFrom, ale jen sporadicky.

Mezitím také stihl vytvořit hardwarovou společnost io, v které s ním spolupracují lidé jako Scott Cannon, Evans Hankey a Tang Tan. Součástí je i tým 55 inženýrů. Firma ale byla více méně v utajení a ani nevíme, jestli někdy něco představila nebo na něčem konkrétním pracovala. Zřejmě bylo cílem nachystat vše potřebné pro budoucí hardware, na kterém bude stavět OpenAI.

OpenAI tedy kupuje io za přibližně 6,5 miliardy dolarů, ale Jony Ive se nepřipojí k OpenAI. Ten zůstane ve své firmě LoveFrom. Ta mimo jiné bude pracovat na designu právě budoucího hardwaru OpenAI, který bude tvořen io týmem. Začíná to být trochu zamotané a možná i to bylo cílem. Oba pánové již vydali video, kde se snaží nastínit, co se vlastně chystá, ale samotný produkt spatří světlo světa až v roce 2026.

Z videa vyplývá, že se má jednat o nějaké osobní zařízení, které bude neustále naslouchat, aby mohlo lépe napomáhat s úkoly a případně sloužilo jako asistent. Zřejmě se tak pokusí udělat něco ve stylu Humane AI Pin, ale zde stojí za zmínku, že firma Human v podstatě skončila a neuspěla.

OpenAI to ale nebude mít jednoduché, zejména s novým počinem Samsungu, Googlu a dalších firem. Zde myslíme Android XR s Gemini. Současná ukázka vypadá nejen dobře, ale současně i designově a prakticky. Možná se OpenAI pustí právě do podobného produktu, ale na to si musíme počkat.

