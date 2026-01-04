Hodinky MIBRO GS Explorer S, Weofly a IZMAEL: Novinky v obchodech #1

Hodinky MIBRO GS Explorer S, Weofly a IZMAEL: Novinky v obchodech #12026-01-03T15:43:32+01:00
• 4. 1. 2026#Příslušenství

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

MIBRO GS Explorer S

Na trh se dostávají hodinky MIBRO GS Explorer S, které patří spíše do nižší kategorie, ale mají integrovanou GPS s duální frekvencí a podporují více než 150 sportovních režimů. Samozřejmostí je AMOLED displej. V základním režimu mají zvládnout 50 dnů provozu.

HEUREKAMIBRO GS Explorer S na Heureka.czMIBRO GS Explorer SCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

727ffdcc 2800 48ed a120 b7aaf830399b 2000x2000x

Weofly Edge 2

I další hodinky mají AMOLED displej, ale již zde není přímá integrace GPS, čemuž odpovídá i cena. Na jedno nabití mají zvládnout 10 dnů provozu a umí monitorovat základní funkce.

HEUREKAWeofly Edge 2 na Heureka.czWeofly Edge 2Cena od 1 884 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

2825d3b5 3ece 4546 9635 29b0d8c906b7 2000x2000x

IZMAEL KP35359

Model IZMAEL KP35359 bychom spíše zařadili mezi chytré náramky, čemuž odpovídá cena i výbava. Na jedno nabití umí fungovat 5 až 10 dnů, ale nečekejte nějaké nadstandardní funkce.

HEUREKAIZMAEL KP35359 na Heureka.czIZMAEL KP35359Cena od 2 520 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

6b25b4c3 b9f0 4200 82cd 12edf0a08a26 2000x2000x

Weofly Pioneer

Dnešní výběr novinek zakončíme hodinkami Weofly Pioneer, které mohou zaujmout méně tradičním designem. Nabízí se AMOLED displej, přes 100 sportovních režimů a pouze tři až čtyři dny provozu.

HEUREKAWeofly Pioneer na Heureka.czWeofly PioneerCena od 1 570 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d8dcc688 46f4 4b4d 97b4 57a003dd6451 2000x2000x

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat