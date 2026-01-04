Hodinky MIBRO GS Explorer S, Weofly a IZMAEL: Novinky v obchodech #1

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
MIBRO GS Explorer S
Na trh se dostávají hodinky MIBRO GS Explorer S, které patří spíše do nižší kategorie, ale mají integrovanou GPS s duální frekvencí a podporují více než 150 sportovních režimů. Samozřejmostí je AMOLED displej. V základním režimu mají zvládnout 50 dnů provozu.HEUREKAMIBRO GS Explorer SCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Weofly Edge 2
I další hodinky mají AMOLED displej, ale již zde není přímá integrace GPS, čemuž odpovídá i cena. Na jedno nabití mají zvládnout 10 dnů provozu a umí monitorovat základní funkce.HEUREKAWeofly Edge 2Cena od 1 884 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
IZMAEL KP35359
Model IZMAEL KP35359 bychom spíše zařadili mezi chytré náramky, čemuž odpovídá cena i výbava. Na jedno nabití umí fungovat 5 až 10 dnů, ale nečekejte nějaké nadstandardní funkce.HEUREKAIZMAEL KP35359Cena od 2 520 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Weofly Pioneer
Dnešní výběr novinek zakončíme hodinkami Weofly Pioneer, které mohou zaujmout méně tradičním designem. Nabízí se AMOLED displej, přes 100 sportovních režimů a pouze tři až čtyři dny provozu.HEUREKAWeofly PioneerCena od 1 570 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
